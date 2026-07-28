Жители поселка Ола осуждены за незаконную ловлю рыбы в Охотском море

Двое жителей поселка Ола осуждены за браконьерство в Тауйской губе Охотского моря. Мужчины незаконно выловили кижуча и северную мальму на сумму более 900 тысяч рублей.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Рыбаки тянут сеть с уловом на фоне моста

В августе 2025 года рыбаки доехали на внедорожнике "Сузуки Эскудо" до побережья в районе Нюклинской косы. Там они установили ставные сети прямо на путях миграции рыбы к местам нереста. В итоге в сети попали 44 особи кижуча и три экземпляра северной мальмы.

Поймать нарушителей удалось с поличным — задержанием занялись сотрудники пограничной службы. Весь улов вместе со снастями изъяли. Дело расследовало ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

Показатель Значение Общий ущерб > 900 000 рублей Количество кижуча 44 шт. Количество северной мальмы 3 шт.

Суд квалифицировал действия мужчин по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Наказание назначили исходя из прошлого поведения осужденных:

Первый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Второй, имевший судимости, отправится в колонию строгого режима на 2 года и 2 месяца. После этого ему назначили ограничение свободы на срок 7 месяцев и 12 дней.

Деньги за нанесенный ущерб государству виновные должны выплатить совместно.