Жители поселка Ола осуждены за незаконную ловлю рыбы в Охотском море

Двое жителей поселка Ола осуждены за браконьерство в Тауйской губе Охотского моря. Мужчины незаконно выловили кижуча и северную мальму на сумму более 900 тысяч рублей.
В августе 2025 года рыбаки доехали на внедорожнике "Сузуки Эскудо" до побережья в районе Нюклинской косы. Там они установили ставные сети прямо на путях миграции рыбы к местам нереста. В итоге в сети попали 44 особи кижуча и три экземпляра северной мальмы.
Поймать нарушителей удалось с поличным — задержанием занялись сотрудники пограничной службы. Весь улов вместе со снастями изъяли. Дело расследовало ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.
|Показатель
|Значение
|Общий ущерб
|> 900 000 рублей
|Количество кижуча
|44 шт.
|Количество северной мальмы
|3 шт.
Суд квалифицировал действия мужчин по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Наказание назначили исходя из прошлого поведения осужденных:
Деньги за нанесенный ущерб государству виновные должны выплатить совместно.
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