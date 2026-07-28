Алтайский край получит 1,5 миллиарда рублей на развитие медицины

Правительство России выделит Алтайскому краю более 1,5 миллиарда рублей на развитие здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Пожилой пациент в скорой помощи

Деньги пойдут на строительство и ремонт медицинских учреждений региона. Средства распределят в период с 2026 по 2028 год. Проект реализуют по госпрограмме "Развитие здравоохранения Российской Федерации".

Алтайский край вошел в список территорий, которые получат федеральную поддержку на модернизацию медицины. Общая сумма финансирования для группы регионов превысит 6 миллиардов рублей. В перечень также попали Красноярский и Камчатский края, Магаданская, Псковская, Ростовская, Челябинская области, Мордовия и Кабардино-Балкария.

Параметр Данные Общий объем средств на группу регионов более 6 млрд рублей Выделено Алтайскому краю более 1,5 млрд рублей Срок реализации 2026-2028 гг.

Для ряда субъектов предусмотрено дополнительное финансирование уже в 2026 году, чтобы ускорить темпы строительства и ремонта объектов.

"Развитие здравоохранения Российской Федерации", — название государственной программы, в рамках которой выделяются средства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов