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Алтайский край получит 1,5 миллиарда рублей на развитие медицины

Россия » Сибирь » Барнаул

Правительство России выделит Алтайскому краю более 1,5 миллиарда рублей на развитие здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пожилой пациент в скорой помощи
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Пожилой пациент в скорой помощи

Деньги пойдут на строительство и ремонт медицинских учреждений региона. Средства распределят в период с 2026 по 2028 год. Проект реализуют по госпрограмме "Развитие здравоохранения Российской Федерации".

Алтайский край вошел в список территорий, которые получат федеральную поддержку на модернизацию медицины. Общая сумма финансирования для группы регионов превысит 6 миллиардов рублей. В перечень также попали Красноярский и Камчатский края, Магаданская, Псковская, Ростовская, Челябинская области, Мордовия и Кабардино-Балкария.

Параметр Данные
Общий объем средств на группу регионов более 6 млрд рублей
Выделено Алтайскому краю более 1,5 млрд рублей
Срок реализации 2026-2028 гг.

Для ряда субъектов предусмотрено дополнительное финансирование уже в 2026 году, чтобы ускорить темпы строительства и ремонта объектов.

"Развитие здравоохранения Российской Федерации", — название государственной программы, в рамках которой выделяются средства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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