Алтайский край получит 1,5 миллиарда рублей на развитие медицины

Правительство России выделит Алтайскому краю более 1,5 миллиарда рублей на развитие здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги пойдут на строительство и ремонт медицинских учреждений региона. Средства распределят в период с 2026 по 2028 год. Проект реализуют по госпрограмме "Развитие здравоохранения Российской Федерации".
Алтайский край вошел в список территорий, которые получат федеральную поддержку на модернизацию медицины. Общая сумма финансирования для группы регионов превысит 6 миллиардов рублей. В перечень также попали Красноярский и Камчатский края, Магаданская, Псковская, Ростовская, Челябинская области, Мордовия и Кабардино-Балкария.
|Параметр
|Данные
|Общий объем средств на группу регионов
|более 6 млрд рублей
|Выделено Алтайскому краю
|более 1,5 млрд рублей
|Срок реализации
|2026-2028 гг.
Для ряда субъектов предусмотрено дополнительное финансирование уже в 2026 году, чтобы ускорить темпы строительства и ремонта объектов.
"Развитие здравоохранения Российской Федерации", — название государственной программы, в рамках которой выделяются средства.
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