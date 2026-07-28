Поставки бензина в Кировскую область выросли до 540 тонн в сутки

Дефицит топлива в Кировской области постепенно преодолевается. Губернатор Александр Соколов сообщил, что очереди на автозаправочных станциях сокращаются, а при сохранении текущей динамики регион вскоре снимет все ограничения на продажу горючего.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на АЗС

Наладить порядок на АЗС помогло присутствие патрулей полиции. Сотрудники ППС регулируют движение транспорта и следят за соблюдением дисциплины в очередях.

"Правоохранители пресекают нарушения и помогают водителям сориентироваться, обеспечивают проезд машин с левосторонним баком к пустующим топливораздаточным колонкам", — пояснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Максим Горностаев.

Логистика и запасы топлива

Рост объемов поставок обеспечила компания "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". За последние две недели суточный приток бензина на заправки увеличился с 505 тонн (на 17 июля) до 540 тонн (на 27 июля). Также выросли объемы поставок в регион по сравнению с началом месяца, когда показатель составлял 300 тонн в сутки.

Тип топлива / Объект Запас на Кировской нефтебазе (т) В пути (т) Бензин АИ-92 866 - Бензин АИ-95 и АИ-100 1219 1039 Дизельное топливо 1428 2761

Параллельно работают ресурсы компании "Чепецкнефтепродукт". Ежедневный объем продаж на их АЗС составляет около 200 тонн (из них 140 тонн — бензин, 60 тонн — дизель). На двух нефтебазах компании накоплены запасы: 615 тонн АИ-92, 870 тонн АИ-95 и 792 тонны дизельного топлива.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов