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Банкротство оператора Ростов-Сити грозит городу новым мусорным коллапсом

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Региональный оператор по вывозу мусора "Ростов-Сити" признан банкротом. Суд зафиксировал долги компании на сумму более 252 млн рублей, о чем сообщили на сайте Федресурса.

Уборка мусора
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Уборка мусора

Кризис в компании стал заметен жителям Ростова-на-Дону еще в начале июля 2024 года. Тогда оператор перестал вывозить отходы, что привело к завалам мусора в городе. Чтобы очистить улицы, городским властям пришлось срочно искать сторонние организации.

Показатель Значение
Общая сумма долга 252 473 000 рублей
Статус компании Банкрот, входит в список недобросовестных поставщиков

Положение "Ростов-Сити" осложняют системные нарушения. Организация не только перестала выполнять свои функции по очистке города, но и задолжала контрагентам. Сейчас суд решает, как продать имущество компании, чтобы погасить часть долгов.

Для горожан эта ситуация означает риск повторения "мусорного коллапса". Если город не найдет стабильную замену оператору, отходы снова будут скапливаться в жилых массивах, что напрямую влияет на санитарное состояние улиц и экологию региона.

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