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Житель Амурской области взыскал с застройщика неустойку за просрочку квартиры

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Свободненский городской суд обязал застройщика выплатить жителю Амурской области 257,2 тысячи рублей в качестве неустойки за просрочку сдачи квартиры.

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Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
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Конфликт возник из-за строительства жилья далеко за пределами региона. Житель Свободного инвестировал в объект в Мурино Ленинградской области через ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Лаврики". По договору квартиру должны были передать до ноября 2025 года, но фактически ключи дольщик получил только в феврале 2026-го.

Несмотря на то что амурчанин полностью выполнил свои финансовые обязательства, компания затянула сроки передачи жилья. В итоге мужчина обратился в суд с требованием выплатить неустойку.

Параметр Данные
Срок по договору Ноябрь 2025 года
Фактический срок передачи Февраль 2026 года
Сумма взыскания 257 200 рублей

Представители застройщика на судебное заседание не явились и не просили суд снизить сумму выплаты. Судья полностью удовлетворил иск, опираясь на разъяснения Верховного Суда РФ.

Эта ситуация подчеркивает риски "дистанционного" инвестирования в недвижимость. Покупатель из Амура оказался связан договором с объектом за тысячи километров от дома, что усложняет контроль за стройкой и требует судебных разбирательств в своем городе для защиты прав.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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