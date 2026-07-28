Житель Амурской области взыскал с застройщика неустойку за просрочку квартиры

Свободненский городской суд обязал застройщика выплатить жителю Амурской области 257,2 тысячи рублей в качестве неустойки за просрочку сдачи квартиры.
Конфликт возник из-за строительства жилья далеко за пределами региона. Житель Свободного инвестировал в объект в Мурино Ленинградской области через ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Лаврики". По договору квартиру должны были передать до ноября 2025 года, но фактически ключи дольщик получил только в феврале 2026-го.
Несмотря на то что амурчанин полностью выполнил свои финансовые обязательства, компания затянула сроки передачи жилья. В итоге мужчина обратился в суд с требованием выплатить неустойку.
|Параметр
|Данные
|Срок по договору
|Ноябрь 2025 года
|Фактический срок передачи
|Февраль 2026 года
|Сумма взыскания
|257 200 рублей
Представители застройщика на судебное заседание не явились и не просили суд снизить сумму выплаты. Судья полностью удовлетворил иск, опираясь на разъяснения Верховного Суда РФ.
Эта ситуация подчеркивает риски "дистанционного" инвестирования в недвижимость. Покупатель из Амура оказался связан договором с объектом за тысячи километров от дома, что усложняет контроль за стройкой и требует судебных разбирательств в своем городе для защиты прав.
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