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В Кировской области начали сокращаться очереди на заправках

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области начали сокращаться очереди на заправочных станциях. Губернатор Александр Соколов сообщил, что ситуация с поставками топлива стабилизируется. Если текущая динамика сохранится, власти отменят ограничения на продажу бензина и дизеля.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, объем поставок от компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" вырос почти вдвое за три недели: с 300 тонн в сутки 8 июля до 540 тонн к 26 июля. Общий суточный приток бензина на АЗС также увеличился — с 505 тонн (17 июля) до 540 тонн (27 июля).

Вид топлива Запасы на нефтебазе (тонн) В пути (тонн)
Бензин АИ-92 866 -
Бензин АИ-95 / АИ-100 1219 1039
Дизельное топливо 1428 2761

Параллельно работают АЗС "Чепецкнефтепродукт", которые ежедневно отпускают около 200 тонн топлива (140 тонн бензина и 60 тонн дизеля). Запасы этой компании на двух нефтебазах составляют 615 тонн АИ-92, 870 тонн АИ-95 и 792 тонны дизтоплива.

"Ускорить работу заправок помогли патрули полиции. Сотрудники ППС следят за порядком, помогают водителям быстрее подъезжать к свободным колонкам и предотвращают нарушения", — пояснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Максим Горностаев.

Разгрузка АЗС произошла за счет сочетания роста физических объемов топлива в регионе и усиления контроля за очередями на местах.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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