В Удмуртии изъяли более 17 тонн фальсифицированной молочной продукции

В Удмуртии из продажи изъяли более 17 тонн некачественной и фальсифицированной молочной продукции. Такие результаты зафиксировал Роспотребнадзор по итогам проверок за первое полугодие 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Покупатель выбирает кефир на молочной полке супермаркета

Показатель Значение Всего исследовано проб 1 613 шт. Вес изъятого товара 17 093 кг Общая сумма штрафов 610 000 рублей

Специалисты ведомства разделили проверки на два блока. Микробиологический анализ прошли 338 образцов — здесь брак нашли в шести пробах (сливочное масло, творог, сметана и йогурт). Физико-химические тесты провели для 140 проб, при этом 49 из них проверяли на подлинность состава.

Наиболее серьезные нарушения обнаружили в сливочном масле: в двух образцах нашли растительные жиры. Фальсификат произвели компания ООО "ЛАВ ПРОДУКТ" (Московская область) и ООО "Маслёнкино". Последнее изъяли с прилавка магазина "Монетка" (ООО "Элемент-Трейд {").

Всего надзорное управление зафиксировало 22 нарушения технических регламентов, из которых 20 касались качества самого продукта. По итогам работы на нарушителей наложили семь административных штрафов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов "Появление на региональных рынках фальсификатов из других субъектов РФ, например из Московской области, говорит о рисках в цепочках поставок. Для потребителя это означает риск покупки продукта с иными свойствами, чем заявлено в ГОСТе, а для местного бизнеса — недобросовестную конкуренцию, так как замена молочного жира растительным существенно снижает себестоимость товара"