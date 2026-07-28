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В Удмуртии изъяли более 17 тонн фальсифицированной молочной продукции

Россия » Поволжье » Ижевск

В Удмуртии из продажи изъяли более 17 тонн некачественной и фальсифицированной молочной продукции. Такие результаты зафиксировал Роспотребнадзор по итогам проверок за первое полугодие 2026 года.

Покупатель выбирает кефир на молочной полке супермаркета
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Покупатель выбирает кефир на молочной полке супермаркета
Показатель Значение
Всего исследовано проб 1 613 шт.
Вес изъятого товара 17 093 кг
Общая сумма штрафов 610 000 рублей

Специалисты ведомства разделили проверки на два блока. Микробиологический анализ прошли 338 образцов — здесь брак нашли в шести пробах (сливочное масло, творог, сметана и йогурт). Физико-химические тесты провели для 140 проб, при этом 49 из них проверяли на подлинность состава.

Наиболее серьезные нарушения обнаружили в сливочном масле: в двух образцах нашли растительные жиры. Фальсификат произвели компания ООО "ЛАВ ПРОДУКТ" (Московская область) и ООО "Маслёнкино". Последнее изъяли с прилавка магазина "Монетка" (ООО "Элемент-Трейд {").

Всего надзорное управление зафиксировало 22 нарушения технических регламентов, из которых 20 касались качества самого продукта. По итогам работы на нарушителей наложили семь административных штрафов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

"Появление на региональных рынках фальсификатов из других субъектов РФ, например из Московской области, говорит о рисках в цепочках поставок. Для потребителя это означает риск покупки продукта с иными свойствами, чем заявлено в ГОСТе, а для местного бизнеса — недобросовестную конкуренцию, так как замена молочного жира растительным существенно снижает себестоимость товара"

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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