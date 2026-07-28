В Удмуртии изъяли более 17 тонн фальсифицированной молочной продукции

В Удмуртии из продажи изъяли более 17 тонн некачественной и фальсифицированной молочной продукции. Такие результаты зафиксировал Роспотребнадзор по итогам проверок за первое полугодие 2026 года.
|Показатель
|Значение
|Всего исследовано проб
|1 613 шт.
|Вес изъятого товара
|17 093 кг
|Общая сумма штрафов
|610 000 рублей
Специалисты ведомства разделили проверки на два блока. Микробиологический анализ прошли 338 образцов — здесь брак нашли в шести пробах (сливочное масло, творог, сметана и йогурт). Физико-химические тесты провели для 140 проб, при этом 49 из них проверяли на подлинность состава.
Наиболее серьезные нарушения обнаружили в сливочном масле: в двух образцах нашли растительные жиры. Фальсификат произвели компания ООО "ЛАВ ПРОДУКТ" (Московская область) и ООО "Маслёнкино". Последнее изъяли с прилавка магазина "Монетка" (ООО "Элемент-Трейд {").
Всего надзорное управление зафиксировало 22 нарушения технических регламентов, из которых 20 касались качества самого продукта. По итогам работы на нарушителей наложили семь административных штрафов.
"Появление на региональных рынках фальсификатов из других субъектов РФ, например из Московской области, говорит о рисках в цепочках поставок. Для потребителя это означает риск покупки продукта с иными свойствами, чем заявлено в ГОСТе, а для местного бизнеса — недобросовестную конкуренцию, так как замена молочного жира растительным существенно снижает себестоимость товара"
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