Рост доходов бюджета Карачаево-Черкесии позволит повысить зарплаты учителям

Парламентарии Карачаево-Черкесии рассмотрели годовой отчет Правительства республики за 2025 год. Спикер Народного Собрания Александр Иванов провел заседание в формате аудиоконференцсвязи, где доклад представил глава регионального правительства Мурат Аргунов.

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В центре внимания исполнительной власти оказались поддержка бойцов СВО и их близких, развитие малого бизнеса и социальная защита молодежи. Также приоритетом остается выполнение национальных проектов. По словам Рашида Темрезова, стабильный рост каждого муниципалитета зависит от синхронизации региональной работы с федеральными задачами.

Мурат Аргунов сообщил об изменении принципа распределения бюджетных средств: теперь запросы формируются на основе реальных потребностей районов и сел. Депутаты приняли отчет к сведению.

Корректировка бюджета на 2026 год

На заседании утвердили обновленные параметры бюджета республики на 2026 год. Доходы выросли более чем на миллиард рублей, что позволило увеличить расходы на социальные обязательства.

Показатель Сумма / Значение Общий объем доходов 44 663,3 млн рублей Общий объем расходов 48 904 млн рублей Дефицит бюджета 4 240,7 млн рублей Прирост доходов + 1 127,8 млн рублей

Дополнительные средства направят на повышение зарплат учителям и воспитателям, а также на расширение социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов