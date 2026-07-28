Парламентарии Карачаево-Черкесии рассмотрели годовой отчет Правительства республики за 2025 год. Спикер Народного Собрания Александр Иванов провел заседание в формате аудиоконференцсвязи, где доклад представил глава регионального правительства Мурат Аргунов.
В центре внимания исполнительной власти оказались поддержка бойцов СВО и их близких, развитие малого бизнеса и социальная защита молодежи. Также приоритетом остается выполнение национальных проектов. По словам Рашида Темрезова, стабильный рост каждого муниципалитета зависит от синхронизации региональной работы с федеральными задачами.
Мурат Аргунов сообщил об изменении принципа распределения бюджетных средств: теперь запросы формируются на основе реальных потребностей районов и сел. Депутаты приняли отчет к сведению.
На заседании утвердили обновленные параметры бюджета республики на 2026 год. Доходы выросли более чем на миллиард рублей, что позволило увеличить расходы на социальные обязательства.
|Показатель
|Сумма / Значение
|Общий объем доходов
|44 663,3 млн рублей
|Общий объем расходов
|48 904 млн рублей
|Дефицит бюджета
|4 240,7 млн рублей
|Прирост доходов
|+ 1 127,8 млн рублей
Дополнительные средства направят на повышение зарплат учителям и воспитателям, а также на расширение социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.