Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волгоградский завод избежал банкротства после решения арбитражного суда
Предприниматели Алтая смогут обновить оборудование за счет регионального бюджета
Сбои в морской логистике увеличили спрос на сухопутный коридор Китай — Европа
Более 1300 гектаров сельхозугодий вернули в собственность Боготольского округа
Затопление дорожной плотины в Бителяке Саратовской области ограничило проезд автомобилей
Жители Петрозаводска остались без горячей воды из-за повторной аварии
Жителей Удмуртии пытались убедить закупать бензин через поддельный ролик с губернатором
Стали известны гонорары звёзд "Одиссеи": сколько заработали Мэтт Дэймон, Том Холланд и Зендея
Дороги в Прионежском районе оборудуют светом для безопасности водителей

Рост доходов бюджета Карачаево-Черкесии позволит повысить зарплаты учителям

Россия » Юг » Черкесск

Парламентарии Карачаево-Черкесии рассмотрели годовой отчет Правительства республики за 2025 год. Спикер Народного Собрания Александр Иванов провел заседание в формате аудиоконференцсвязи, где доклад представил глава регионального правительства Мурат Аргунов.

Кавказ
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Kapychka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказ

В центре внимания исполнительной власти оказались поддержка бойцов СВО и их близких, развитие малого бизнеса и социальная защита молодежи. Также приоритетом остается выполнение национальных проектов. По словам Рашида Темрезова, стабильный рост каждого муниципалитета зависит от синхронизации региональной работы с федеральными задачами.

Мурат Аргунов сообщил об изменении принципа распределения бюджетных средств: теперь запросы формируются на основе реальных потребностей районов и сел. Депутаты приняли отчет к сведению.

Корректировка бюджета на 2026 год

На заседании утвердили обновленные параметры бюджета республики на 2026 год. Доходы выросли более чем на миллиард рублей, что позволило увеличить расходы на социальные обязательства.

Показатель Сумма / Значение
Общий объем доходов 44 663,3 млн рублей
Общий объем расходов 48 904 млн рублей
Дефицит бюджета 4 240,7 млн рублей
Прирост доходов + 1 127,8 млн рублей

Дополнительные средства направят на повышение зарплат учителям и воспитателям, а также на расширение социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Возраст ребенка изменит правила увольнения: для матерей предложили новую трудовую гарантию
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Аэропорт Пулково возобновил работу по обычному графику
В Алтайском крае семьи с детьми могут получать ежемесячную выплату из маткапитала
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Жесткая вода против гарантии: правила гигиены проточных водонагревательных систем
Цены на бензин в Пермском крае выросли на 20 рублей за пять дней
Дом культуры в селе Мандрово Белгородской области обновляют после 20 лет без ремонта
В Череповце установили тросовое ограждение для снижения тяжести травм при ДТП
Как работают центры медицины здорового долголетия по полису ОМС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.