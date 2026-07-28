Волгоградский завод избежал банкротства после решения арбитражного суда

Волгоградский арбитражный суд закрыл дело о банкротстве одного из крупных заводов региона. Процесс прекратили по инициативе самой налоговой службы, которая ранее требовала признать предприятие несостоятельным.
Суд решил, что оснований для продолжения процедуры банкротства больше нет. Это означает, что завод сохраняет статус действующего предприятия и может продолжать работу без ограничений, которые накладывает статус банкрота.
Для промышленного сектора области такое решение важно: завод остается в строю, что позволяет сохранить рабочие места и избежать остановки производственных линий. Обычно прекращение дела происходит, если должник погасил задолженность перед кредиторами или стороны пришли к соглашению о реструктуризации долга.
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