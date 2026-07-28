Волгоградский завод избежал банкротства после решения арбитражного суда

Волгоградский арбитражный суд закрыл дело о банкротстве одного из крупных заводов региона. Процесс прекратили по инициативе самой налоговой службы, которая ранее требовала признать предприятие несостоятельным.

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Суд решил, что оснований для продолжения процедуры банкротства больше нет. Это означает, что завод сохраняет статус действующего предприятия и может продолжать работу без ограничений, которые накладывает статус банкрота.

Для промышленного сектора области такое решение важно: завод остается в строю, что позволяет сохранить рабочие места и избежать остановки производственных линий. Обычно прекращение дела происходит, если должник погасил задолженность перед кредиторами или стороны пришли к соглашению о реструктуризации долга.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов