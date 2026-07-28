Предприниматели Алтая смогут обновить оборудование за счет регионального бюджета

Предприниматели Алтайского края могут получить субсидии на покупку оборудования. Регион выделил на поддержку малого и среднего бизнеса 303 млн рублей.
Государство компенсирует до 50% стоимости техники без учета НДС. Деньги можно вернуть по трем договорам, которые предприниматель заключил в 2025 или 2026 годах. Под программу подходят как прямые сделки купли-продажи, так и лизинг.
|Условие
|Требование
|Кто может подать
|Юридические лица и ИП из реестра МСП
|Обязательства бизнеса
|Создать новые рабочие места, сохранить или поднять среднюю зарплату
|Срок подачи заявок
|С 30 июля по 28 августа
Документы принимают через систему «Электронный бюджет». Программа позволяет бизнесу обновить техническую базу, не изымая все оборотные средства из оборота, при условии развития штата и поддержания уровня доходов сотрудников.
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