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Предприниматели Алтая смогут обновить оборудование за счет регионального бюджета

Россия » Сибирь » Барнаул

Предприниматели Алтайского края могут получить субсидии на покупку оборудования. Регион выделил на поддержку малого и среднего бизнеса 303 млн рублей.

Интерьер крупного магазина электроники с покупателями и бытовой техникой
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Интерьер крупного магазина электроники с покупателями и бытовой техникой

Государство компенсирует до 50% стоимости техники без учета НДС. Деньги можно вернуть по трем договорам, которые предприниматель заключил в 2025 или 2026 годах. Под программу подходят как прямые сделки купли-продажи, так и лизинг.

Условие Требование
Кто может подать Юридические лица и ИП из реестра МСП
Обязательства бизнеса Создать новые рабочие места, сохранить или поднять среднюю зарплату
Срок подачи заявок С 30 июля по 28 августа

Документы принимают через систему «Электронный бюджет». Программа позволяет бизнесу обновить техническую базу, не изымая все оборотные средства из оборота, при условии развития штата и поддержания уровня доходов сотрудников.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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