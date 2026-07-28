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Затопление дорожной плотины в Бителяке Саратовской области ограничило проезд автомобилей

Россия » Поволжье » Саратов

Жители хутора Бителяк Саратовской области оказались отрезаны от основной дороги из-за высокого уровня воды в реке. Дорожная плотина затоплена, поэтому люди используют лодочную переправу до села Плеханы, где оставляют машины.

Затопленная местность у плотины
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная местность у плотины

Для июля такая ситуация нетипична: обычно вода спадает к концу июня и открывает проезд. Однако в этом году уровень реки остается высоким, что может привести к затяжной изоляции хутора вплоть до осени.

Многолетние обещания

Проблема затопления дороги не нова. Еще в 2019 году гидроэнергетики передали администрации БМР трубы и тетраподы для капитального ремонта плотины. Целью работ было создать надежную перемычку, которую больше не затапливало бы.

"Все гидротехнические сооружения относятся к управлению ЖКХ. От них необходим проект оборудования плотины. Указание о том, чтобы руководитель заключил договор и провёл изыскания для последующего более качественного обустройства сооружения, ему даны. Материально-технические средства для проведения работ имеются", — заявлял тогда глава района Александр Соловьёв.

Несмотря на наличие материалов и распоряжения руководства, ремонт не завершили. В итоге жители хутора продолжают зависеть от капризов погоды и отсутствия безопасной переправы.

При этом вторая плотина, ведущая к полям в сторону Плехан, сейчас остается сухой. Это позволяет сельчанам проводить заготовку сена и выполнять другие сельскохозяйственные работы без перебоев.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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