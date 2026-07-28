Более 1300 гектаров сельхозугодий вернули в собственность Боготольского округа

Прокуратура Красноярского края вернула в муниципальную собственность Боготольского округа более 1,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Ранее участки были переданы в аренду с грубыми нарушениями закона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Геодезист в поле

Проверка выявила 13 незаконных договоров аренды. Землю площадью свыше 13 млн кв. м отдавали гражданам без проведения торгов. Участки оформляли для сенокошения или сельского хозяйства, однако арендаторы не имели статуса фермеров и не могли законно работать на этой земле.

В ряде случаев передавали участки, размеры которых многократно превышали установленные нормы. Одному человеку отдали более 400 гектаров, тогда как лимит для личного подсобного хозяйства составляет 2,5 гектара.

Показатель Значение Общая площадь возвращенных земель 1300+ га Количество расторгнутых договоров 13 Максимальный размер участка (факт) 400+ га Норма для личного подсобного хозяйства до 2,5 га

На основании представления прокуратуры глава округа расторг все незаконные договоры. Сейчас правоохранители оценивают действия чиновников, допустивших такие нарушения, на предмет наличия состава уголовного преступления.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов