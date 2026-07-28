Жителей Удмуртии пытались убедить закупать бензин через поддельный ролик с губернатором

В соцсетях распространили фальшивое видео с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В ролике мошенники призывают жителей республики срочно закупать бензин впрок.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две металлические канистры в багажнике

Видео появилось в понедельник, 27 июля, сразу после атаки беспилотников на регион. Зрителям пытались внушить: удар пришелся по нефтебазе, поэтому топливо может исчезнуть из продажи. На самом деле запись создана с помощью нейросетей.

"Дипфейк нацелен на то, чтобы посеять панику и усугубить ситуацию с бензином, которая сейчас фиксируется не только в Удмуртии, но и во всей стране", — пояснила руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Как создали подделку

За основу мошенники взяли реальный ролик с поручениями главам муниципалитетов, который Александр Бречалов опубликовал 24 июля. Нейросеть полностью заменила речь, голос и мимику политика, сохранив лишь общую визуальную структуру видео.

О появлении фейка сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС республики Андрей Шуткин. Подобные технологии сейчас используют для дестабилизации обстановки в нескольких субъектах РФ. Раньше аналогичные ролики с поддельными голосами губернаторов появлялись в Омской, Свердловской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов