Жители Петрозаводска остались без горячей воды из-за повторной аварии

Жители нескольких домов в Петрозаводске остались без горячей воды из-за аварии на сетях. Ресурс отключили сегодня в 09:30.
Проблемы с водоснабжением затронули дома по адресам: улица Зайцева, 9, 11, 13, 15, а также улица Мурманская, 4-а, 8 и 10. В ЕДДС обещают восстановить подачу воды к 18:00.
Для жителей этих домов ситуация повторяется: накануне эти же здания отключали от горячей воды из-за похожего повреждения на центральных инженерных сетях. Тогда подачу ресурса вернули к 22:55.
|Адрес
|Статус
|ул. Зайцева, 9, 11, 13, 15
|Отключено до 18:00
|ул. Мурманская, 4-а, 8, 10
|Отключено до 18:00
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