Жители Петрозаводска остались без горячей воды из-за повторной аварии

Жители нескольких домов в Петрозаводске остались без горячей воды из-за аварии на сетях. Ресурс отключили сегодня в 09:30.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Проблемы с водоснабжением затронули дома по адресам: улица Зайцева, 9, 11, 13, 15, а также улица Мурманская, 4-а, 8 и 10. В ЕДДС обещают восстановить подачу воды к 18:00.

Для жителей этих домов ситуация повторяется: накануне эти же здания отключали от горячей воды из-за похожего повреждения на центральных инженерных сетях. Тогда подачу ресурса вернули к 22:55.

Адрес Статус ул. Зайцева, 9, 11, 13, 15 Отключено до 18:00 ул. Мурманская, 4-а, 8, 10 Отключено до 18:00