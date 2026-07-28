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Жители Петрозаводска остались без горячей воды из-за повторной аварии

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жители нескольких домов в Петрозаводске остались без горячей воды из-за аварии на сетях. Ресурс отключили сегодня в 09:30.

Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Проблемы с водоснабжением затронули дома по адресам: улица Зайцева, 9, 11, 13, 15, а также улица Мурманская, 4-а, 8 и 10. В ЕДДС обещают восстановить подачу воды к 18:00.

Для жителей этих домов ситуация повторяется: накануне эти же здания отключали от горячей воды из-за похожего повреждения на центральных инженерных сетях. Тогда подачу ресурса вернули к 22:55.

Адрес Статус
ул. Зайцева, 9, 11, 13, 15 Отключено до 18:00
ул. Мурманская, 4-а, 8, 10 Отключено до 18:00
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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