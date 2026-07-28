Врачи в Улан-Удэ вернули зрение пациентке с помощью сложной комбинированной операции

В Улан-Удэ врачи провели комбинированную операцию на глазу, которая позволила вернуть зрение пациентке. Специалисты Республиканской больницы имени Семашко одновременно удалили помутневший хрусталик и восстановили сетчатку.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Человеческие глаза крупным планом

Сложность вмешательства потребовала привлечения узкого специалиста из другого региона. Заведующая отделением Дарима Сосорова пригласила в операционную Екатерину Басову, ведущего врача Якутской республиканской офтальмологической больницы.

"Медики двух регионов договорились действовать сообща, чтобы вместе расти в профессии, точнее подбирать лечение для больных с разными недугами глаз и сделать передовую медицину доступной для каждого жителя как Бурятии, так и Якутии", — пояснили в больнице.

Такие операции стали возможны благодаря обновлению технического оснащения глазного отделения. Современное оборудование позволяет проводить точечные манипуляции на тканях глаза, которые раньше требовали более длительного лечения или были недоступны в регионе.