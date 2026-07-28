Дороги в Прионежском районе оборудуют светом для безопасности водителей

В деревне Ужесельга Прионежского района установят уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство признало отсутствие фонарей на дорогах внутри населенного пункта и на прилегающем к нему участке длиной 100 метров опасным для водителей и пешеходов.
Прокурор обратился в суд, чтобы обязать ответственных лиц оборудовать уличное освещение. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.
Работы по монтажу светильников должны завершиться в течение года с момента вступления решения суда в силу. Прокуратура района будет следить за соблюдением этих сроков.
|Объект
|Статус / Срок
|Дороги в д. Ужесельга и прилегающий участок (100 м)
|Установка освещения в течение 12 месяцев
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