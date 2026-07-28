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Дороги в Прионежском районе оборудуют светом для безопасности водителей

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В деревне Ужесельга Прионежского района установят уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство признало отсутствие фонарей на дорогах внутри населенного пункта и на прилегающем к нему участке длиной 100 метров опасным для водителей и пешеходов.

Ночное шоссе
Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное шоссе

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать ответственных лиц оборудовать уличное освещение. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.

Работы по монтажу светильников должны завершиться в течение года с момента вступления решения суда в силу. Прокуратура района будет следить за соблюдением этих сроков.

Объект Статус / Срок
Дороги в д. Ужесельга и прилегающий участок (100 м) Установка освещения в течение 12 месяцев
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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