Дороги в Прионежском районе оборудуют светом для безопасности водителей

В деревне Ужесельга Прионежского района установят уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство признало отсутствие фонарей на дорогах внутри населенного пункта и на прилегающем к нему участке длиной 100 метров опасным для водителей и пешеходов.

Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное шоссе

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать ответственных лиц оборудовать уличное освещение. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.

Работы по монтажу светильников должны завершиться в течение года с момента вступления решения суда в силу. Прокуратура района будет следить за соблюдением этих сроков.

Объект Статус / Срок Дороги в д. Ужесельга и прилегающий участок (100 м) Установка освещения в течение 12 месяцев