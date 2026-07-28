Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

Жители многоквартирных домов в Брянской области, оборудованных лифтами, могут столкнуться с увеличением платежей за капитальный ремонт. Речь идет о введении специальной надбавки, которая пойдет на замену изношенных подъемников.
Сейчас во многих регионах действует единая ставка взноса. Она покрывает ремонт кровли и подвалов, но не учитывает высокую стоимость обновления лифтового хозяйства в высотных зданиях. Чтобы избежать дефицита средств при замене оборудования, власти могут ввести дифференцированный тариф.
"Сейчас в ряде субъектов действует единый взнос на капремонт, который не учитывает дополнительные расходы на лифтовое хозяйство", — пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.
Решение о введении повышенного взноса принимают региональные власти. Если Брянская область откажется от разделения тарифов, расходы на замену лифтов лягут на областной бюджет.
Для жителей это означает, что сумма в квитанции может вырасти, но взамен дом получит новое оборудование. В Брянске такие работы уже проводят: недавно заменили лифты в двух домах на проспекте Станке Димитрова (№ 13А и № 53). Там технику обновили раньше срока по региональной программе капремонта.
Новые лифты планируют закупать у российских заводов. Обслуживанием и гарантией займутся профильные организации, связанные с производителями.
|Параметр
|Данные
|Общий объем замены в РФ до 2030 года
|около 100 тысяч лифтов
|Происхождение техники
|отечественные производители
|Способ реализации
|поэтапное распределение по годам
Постепенный график замен нужен для того, чтобы заводы успевали выполнять заказы и для старого фонда, и для новых строек.
Лифты стоят дорого. Если тратить общие средства из фонда на один лифт в высотке, может не хватить денег на ремонт крыши или труб в других домах района.
Сроки зависят от решения региональных властей Брянской области. Пока обсуждается возможность перехода на дифференцированную ставку.
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