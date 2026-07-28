В Алтайском крае семьи с детьми могут получать ежемесячную выплату из маткапитала

Семьи с детьми в Рубцовском районе Алтайского края могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 16 350 рублей на одного ребенка до трех лет.
Деньги направляют на поддержку малоимущих семей. Чтобы претендовать на выплату, родители должны быть прописаны в Рубцовском районе, а совокупный доход семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум.
|Параметр
|Условие
|Сумма выплаты
|16 350 рублей в месяц
|Возраст ребенка
|До 3 лет
|Требования к получателю
|Регистрация в Рубцовском районе, статус малоимущей семьи
Для оформления выплаты и уточнения списка документов нужно обратиться в управление социальной защиты населения или изучить данные на сайте администрации района.
Сотрудники соцзащиты рассчитывают среднедушевой доход семьи за определенный период и сравнивают его с прожиточным минимумом по региону.
В офис социальной защиты по месту жительства или через государственные сервисы, если такая возможность предусмотрена местным регламентом.
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