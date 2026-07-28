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В Алтайском крае семьи с детьми могут получать ежемесячную выплату из маткапитала

Россия » Сибирь » Барнаул

Семьи с детьми в Рубцовском районе Алтайского края могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 16 350 рублей на одного ребенка до трех лет.

Женщина с младенцем
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина с младенцем

Деньги направляют на поддержку малоимущих семей. Чтобы претендовать на выплату, родители должны быть прописаны в Рубцовском районе, а совокупный доход семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум.

Параметр Условие
Сумма выплаты 16 350 рублей в месяц
Возраст ребенка До 3 лет
Требования к получателю Регистрация в Рубцовском районе, статус малоимущей семьи

Для оформления выплаты и уточнения списка документов нужно обратиться в управление социальной защиты населения или изучить данные на сайте администрации района.

Ответы на популярные вопросы

Как проверить, подходит ли семья под критерий "малоимущих"?

Сотрудники соцзащиты рассчитывают среднедушевой доход семьи за определенный период и сравнивают его с прожиточным минимумом по региону.

Куда подавать документы?

В офис социальной защиты по месту жительства или через государственные сервисы, если такая возможность предусмотрена местным регламентом.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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