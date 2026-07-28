Цены на бензин в Пермском крае выросли на 20 рублей за пять дней

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет причины роста цен на бензин в Пермском крае. Под надзор попали как независимые операторы, так и заправки крупных нефтяных компаний. Часть владельцев АЗС не смогла привести веские аргументы в пользу подорожания топлива, сообщает РБК.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

В центре внимания Пермского УФАС оказалась сеть "Ликом", которая занимает доминирующую позицию на рынках ряда муниципалитетов. Ведомство зафиксировало резкий скачок цен в июне. Поскольку владелец сети проигнорировал предупреждение регулятора, антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Специалисты УФАС выявили, что всего за пять дней — с 22 по 26 июня — стоимость литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла в среднем на 20 рублей. По мнению службы, такой скачок напрямую бьет по карману водителей.

Показатель Данные по сети "Ликом" Период роста цен 22-26 июня Средний рост (АИ-92, АИ-95) +20 руб./литр Количество АЗС в сети 28 станций (включая одну в Коми-Пермяцком округе)

Если факт злоупотребления доминирующим положением подтвердится, сети грозит административная ответственность.

"В ряде случаев владельцы заправок не смогли обосновать повышение цен на бензин", — сообщили в ФАС.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов