Цены на бензин в Пермском крае выросли на 20 рублей за пять дней

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет причины роста цен на бензин в Пермском крае. Под надзор попали как независимые операторы, так и заправки крупных нефтяных компаний. Часть владельцев АЗС не смогла привести веские аргументы в пользу подорожания топлива, сообщает РБК.
В центре внимания Пермского УФАС оказалась сеть "Ликом", которая занимает доминирующую позицию на рынках ряда муниципалитетов. Ведомство зафиксировало резкий скачок цен в июне. Поскольку владелец сети проигнорировал предупреждение регулятора, антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
Специалисты УФАС выявили, что всего за пять дней — с 22 по 26 июня — стоимость литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла в среднем на 20 рублей. По мнению службы, такой скачок напрямую бьет по карману водителей.
|Показатель
|Данные по сети "Ликом"
|Период роста цен
|22-26 июня
|Средний рост (АИ-92, АИ-95)
|+20 руб./литр
|Количество АЗС в сети
|28 станций (включая одну в Коми-Пермяцком округе)
Если факт злоупотребления доминирующим положением подтвердится, сети грозит административная ответственность.
"В ряде случаев владельцы заправок не смогли обосновать повышение цен на бензин", — сообщили в ФАС.
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