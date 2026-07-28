Дом культуры в селе Мандрово Белгородской области обновляют после 20 лет без ремонта

В селе Мандрово Валуйского округа Белгородской области обновляют Дом культуры. Здание не ремонтировали капитально около 20 лет, поэтому сейчас там полностью меняют инженерные сети и внешний облик.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дом Культуры

Для местных жителей это главное место встреч: здесь работают кружки, проходят концерты и сельские праздники. Работы идут по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

Строители уже демонтировали старый фасад и заменили кровлю на металлочерепицу. Внутри проложили новую электропроводку, канализацию и систему отопления. В помещениях с большой проходимостью полы выложили керамогранитом.

Сейчас мастера штукатурят стены и делают цементную стяжку на втором этаже. Параллельно с ремонтом здания приводят в порядок территорию вокруг: устанавливают опоры освещения, закладывают дорожки и зоны отдыха, планируют высадку растений.

Что уже сделано Текущие работы Замена кровли (металлочерепица)

Новое отопление, электрика и канализация

Укладка керамогранитных полов

Демонтаж фасада Штукатурка стен

Стяжка пола на втором этаже

Монтаж уличного освещения

Благоустройство территории (дорожки, озеленение)

"Здание надёжно защищено благодаря устройству кровли из металлочерепицы. Полы внутренних помещений также получили новую жизнь — их выполнили из керамогранита", — сообщили представители администрации округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова