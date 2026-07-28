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Дом культуры в селе Мандрово Белгородской области обновляют после 20 лет без ремонта

Россия » Центр » Белгород

В селе Мандрово Валуйского округа Белгородской области обновляют Дом культуры. Здание не ремонтировали капитально около 20 лет, поэтому сейчас там полностью меняют инженерные сети и внешний облик.

Дом Культуры
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дом Культуры

Для местных жителей это главное место встреч: здесь работают кружки, проходят концерты и сельские праздники. Работы идут по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

Строители уже демонтировали старый фасад и заменили кровлю на металлочерепицу. Внутри проложили новую электропроводку, канализацию и систему отопления. В помещениях с большой проходимостью полы выложили керамогранитом.

Сейчас мастера штукатурят стены и делают цементную стяжку на втором этаже. Параллельно с ремонтом здания приводят в порядок территорию вокруг: устанавливают опоры освещения, закладывают дорожки и зоны отдыха, планируют высадку растений.

Что уже сделано Текущие работы
  • Замена кровли (металлочерепица)
  • Новое отопление, электрика и канализация
  • Укладка керамогранитных полов
  • Демонтаж фасада
  • Штукатурка стен
  • Стяжка пола на втором этаже
  • Монтаж уличного освещения
  • Благоустройство территории (дорожки, озеленение)

"Здание надёжно защищено благодаря устройству кровли из металлочерепицы. Полы внутренних помещений также получили новую жизнь — их выполнили из керамогранита", — сообщили представители администрации округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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