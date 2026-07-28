Дом культуры в селе Мандрово Белгородской области обновляют после 20 лет без ремонта

В селе Мандрово Валуйского округа Белгородской области обновляют Дом культуры. Здание не ремонтировали капитально около 20 лет, поэтому сейчас там полностью меняют инженерные сети и внешний облик.
Для местных жителей это главное место встреч: здесь работают кружки, проходят концерты и сельские праздники. Работы идут по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры".
Строители уже демонтировали старый фасад и заменили кровлю на металлочерепицу. Внутри проложили новую электропроводку, канализацию и систему отопления. В помещениях с большой проходимостью полы выложили керамогранитом.
Сейчас мастера штукатурят стены и делают цементную стяжку на втором этаже. Параллельно с ремонтом здания приводят в порядок территорию вокруг: устанавливают опоры освещения, закладывают дорожки и зоны отдыха, планируют высадку растений.
|Что уже сделано
|Текущие работы
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"Здание надёжно защищено благодаря устройству кровли из металлочерепицы. Полы внутренних помещений также получили новую жизнь — их выполнили из керамогранита", — сообщили представители администрации округа.
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