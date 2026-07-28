В Череповце установили тросовое ограждение для снижения тяжести травм при ДТП

На Кирилловском шоссе в Череповце установили систему безопасности на участке длиной 300 метров. Вместо традиционных бетонных блоков или жестких металлических барьеров здесь смонтировали тросовое ограждение.
"Это система из нескольких высокопрочных стальных тросов, которые натянуты между стойками. При столкновении трос не отбрасывает машину жестким рывком, а поглощает удар, что снижает риск тяжелых травм для водителей и пассажиров. Кроме того, такие конструкции занимают меньше места", — сообщил замначальника департамента ЖКХ Роман Касумов.
Чтобы установка барьеров не привела к сужению проезжей части, дорогу расширили с четной стороны шоссе. Это позволило сохранить прежнее количество полос — шесть.
Решение заменить стандартные ограждения на тросовые приняли по рекомендации областной Госавтоинспекции. Причиной стали два смертельных ДТП, произошедших на этом отрезке дороги в текущем и прошлом годах. Сейчас этот участок стал единственным местом в Череповце, где используется подобная технология защиты.
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