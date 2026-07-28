В Череповце установили тросовое ограждение для снижения тяжести травм при ДТП

На Кирилловском шоссе в Череповце установили систему безопасности на участке длиной 300 метров. Вместо традиционных бетонных блоков или жестких металлических барьеров здесь смонтировали тросовое ограждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Трасса

"Это система из нескольких высокопрочных стальных тросов, которые натянуты между стойками. При столкновении трос не отбрасывает машину жестким рывком, а поглощает удар, что снижает риск тяжелых травм для водителей и пассажиров. Кроме того, такие конструкции занимают меньше места", — сообщил замначальника департамента ЖКХ Роман Касумов.

Чтобы установка барьеров не привела к сужению проезжей части, дорогу расширили с четной стороны шоссе. Это позволило сохранить прежнее количество полос — шесть.

Решение заменить стандартные ограждения на тросовые приняли по рекомендации областной Госавтоинспекции. Причиной стали два смертельных ДТП, произошедших на этом отрезке дороги в текущем и прошлом годах. Сейчас этот участок стал единственным местом в Череповце, где используется подобная технология защиты.