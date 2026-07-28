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Как работают центры медицины здорового долголетия по полису ОМС

Россия » Центр » Калуга

Жители Калужской области и других регионов могут бесплатно проверить свой биологический возраст и получить план по сохранению здоровья в центрах медицины здорового долголетия. Эти подразделения работают по полисам ОМС и доступны для всех граждан старше 18 лет.

Пожилые люди занимаются спортом в парке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилые люди занимаются спортом в парке

Основная цель таких центров — не лечить уже возникшие болезни, а обнаружить предриски старения и сбои в работе организма на ранней стадии. Это позволяет человеку скорректировать образ жизни до того, как потребуется серьезное медицинское вмешательство.

"В 2026 году наряду с центрами здоровья начали функционировать центры медицины здорового долголетия. Только по итогам первого квартала текущего года общее число посещений этих подразделений составило 709 тыс., что уже в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", — сообщил Председатель Федерального фонда ОМС И. В. Баланин.

Что проверяют в центрах долголетия

Посетитель проходит комплексное обследование в одном месте, что избавляет от необходимости самостоятельно записываться к разным врачам. Специалисты оценивают адаптационные резервы организма, влияние вредных привычек и состояние памяти и мышления.

По результатам диагностики врач составляет персональную программу, которая включает рекомендации по следующим направлениям:

  • рацион питания и двигательная активность;
  • режим сна и управление стрессом;
  • поддержка когнитивных функций и эмоционального фона;
  • коррекция выявленных отклонений.

Все данные заносятся в медицинскую информационную систему, поэтому лечащий врач в поликлинике будет видеть полную картину здоровья пациента. Также человеку оформляют паспорт здоровья в электронном виде.

Что происходит после обследования

Если диагностика выявит риски развития заболеваний, пациента направят к профильному специалисту для уточняющих анализов или возьмут на диспансерное наблюдение. В случаях, когда механизмы старения активировались преждевременно, контроль за состоянием здоровья берет врач по медицинской профилактике.

Адрес центра здоровья в Калужской области Город
ул. Кирова, д. 45/16 Калуга
ул. Никитина, д. 3 Калуга
ул. Лясоцкого, д. 107 Людиново
ул. Гагарина, д. 45 Балабаново

"Посетите Центр здоровья или Центр медицины здорового долголетия, получите персональный подход и врачебную поддержку. Пройдите обследования для раннего выявления рисков для здоровья в одном месте", — отметил Генеральный директор страховой компании "СОГАЗ-Мед" Д. В. Толстов.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит обследование?

Все услуги в центрах долголетия предоставляются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Что делать, если отказывают в приеме или затягивают сроки?

В таких случаях следует обратиться в свою страховую компанию. Специалисты помогут добиться положенного по закону лечения и разберутся в причинах нарушений.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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