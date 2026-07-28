Как работают центры медицины здорового долголетия по полису ОМС

Жители Калужской области и других регионов могут бесплатно проверить свой биологический возраст и получить план по сохранению здоровья в центрах медицины здорового долголетия. Эти подразделения работают по полисам ОМС и доступны для всех граждан старше 18 лет.
Основная цель таких центров — не лечить уже возникшие болезни, а обнаружить предриски старения и сбои в работе организма на ранней стадии. Это позволяет человеку скорректировать образ жизни до того, как потребуется серьезное медицинское вмешательство.
Посетитель проходит комплексное обследование в одном месте, что избавляет от необходимости самостоятельно записываться к разным врачам. Специалисты оценивают адаптационные резервы организма, влияние вредных привычек и состояние памяти и мышления.
По результатам диагностики врач составляет персональную программу, которая включает рекомендации по следующим направлениям:
Все данные заносятся в медицинскую информационную систему, поэтому лечащий врач в поликлинике будет видеть полную картину здоровья пациента. Также человеку оформляют паспорт здоровья в электронном виде.
Если диагностика выявит риски развития заболеваний, пациента направят к профильному специалисту для уточняющих анализов или возьмут на диспансерное наблюдение. В случаях, когда механизмы старения активировались преждевременно, контроль за состоянием здоровья берет врач по медицинской профилактике.
|Адрес центра здоровья в Калужской области
|Город
|ул. Кирова, д. 45/16
|Калуга
|ул. Никитина, д. 3
|Калуга
|ул. Лясоцкого, д. 107
|Людиново
|ул. Гагарина, д. 45
|Балабаново
"Посетите Центр здоровья или Центр медицины здорового долголетия, получите персональный подход и врачебную поддержку. Пройдите обследования для раннего выявления рисков для здоровья в одном месте", — отметил Генеральный директор страховой компании "СОГАЗ-Мед" Д. В. Толстов.
Все услуги в центрах долголетия предоставляются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
В таких случаях следует обратиться в свою страховую компанию. Специалисты помогут добиться положенного по закону лечения и разберутся в причинах нарушений.
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