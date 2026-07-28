Компания "Леноблзем" выплатит 581 млн рублей за незаконную свалку в Ленобласти

Арбитражный суд обязал компанию "Леноблзем" выплатить более 581 млн рублей за организацию незаконной свалки в Ленинградской области. Сумма взыскания направлена на компенсацию ущерба, нанесенного природным ресурсам региона.
Конфликт возник из-за использования земельного участка не по назначению: землю выделили под обустройство кемпинга, однако фактически превратили ее в полигон для отходов. В ходе совместных проверок комитета государственного экологического надзора и экомилиции зафиксировали масштабное загрязнение лесного массива.
|Показатель загрязнения
|Значение
|Объем мусора
|6 367 кубометров
|Площадь загрязнения
|более 3 тыс. кв. метров
|Класс опасности отходов
|4 класс
Для расчета исковой суммы специалисты использовали геодезические замеры, пробы почвы и экспертные заключения. Суд признал доказательства обоснованными и постановил перечислить 581,5 млн рублей в бюджет Тосненского муниципального района.
Случай с "Леноблзем" стал очередным звеном в череде экологических проблем региона. Ранее Росприроднадзор требовал более 40 млн рублей за загрязнение берега реки Охты у деревни Лаврики, а осенью 2025 года состояние этой же реки привело к возбуждению уголовного дела из-за массового мора рыбы.
"Отходы свозили на участок, который предназначался для обустройства кемпинга", — сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти.
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