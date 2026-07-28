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Компания "Леноблзем" выплатит 581 млн рублей за незаконную свалку в Ленобласти

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Арбитражный суд обязал компанию "Леноблзем" выплатить более 581 млн рублей за организацию незаконной свалки в Ленинградской области. Сумма взыскания направлена на компенсацию ущерба, нанесенного природным ресурсам региона.

Свалка отходов с экскаваторами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свалка отходов с экскаваторами

Конфликт возник из-за использования земельного участка не по назначению: землю выделили под обустройство кемпинга, однако фактически превратили ее в полигон для отходов. В ходе совместных проверок комитета государственного экологического надзора и экомилиции зафиксировали масштабное загрязнение лесного массива.

Показатель загрязнения Значение
Объем мусора 6 367 кубометров
Площадь загрязнения более 3 тыс. кв. метров
Класс опасности отходов 4 класс

Для расчета исковой суммы специалисты использовали геодезические замеры, пробы почвы и экспертные заключения. Суд признал доказательства обоснованными и постановил перечислить 581,5 млн рублей в бюджет Тосненского муниципального района.

Случай с "Леноблзем" стал очередным звеном в череде экологических проблем региона. Ранее Росприроднадзор требовал более 40 млн рублей за загрязнение берега реки Охты у деревни Лаврики, а осенью 2025 года состояние этой же реки привело к возбуждению уголовного дела из-за массового мора рыбы.

"Отходы свозили на участок, который предназначался для обустройства кемпинга", — сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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