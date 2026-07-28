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Две тысячи жителей Астраханской области оказались в транспортной изоляции

Россия » Юг » Астрахань

Жители шести сел Камызякского района Астраханской области оказались в транспортной изоляции. Более двух тысяч человек почти год не могут нормально добраться до райцентра из-за отмены автобусного сообщения.

Паром на реке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Паром на реке

Проблема началась в сентябре прошлого года, когда перевозчик в одностороннем порядке прекратил рейсы по маршруту «Астрахань — Самосделка». Частник сослался на нерентабельность линии, хотя контракт обязывал его работать до середины 2026 года.

Единственным доступным способом пересечь реку осталась частная паромная переправа Хмелевская. Техническое состояние судна вызывает опасения: техника ржавеет и часто ломается. Параллельно с этим владелец переправы резко поднял стоимость проезда.

Тип поездки / Способ сообщения Стоимость / Условия
Паром (дневной тариф) вырос с 50 до 180 рублей
Паром (ночной тариф) от 1000 рублей и выше
Такси (объезд через другой паром) до 4000 рублей за рейс

Альтернативный путь — объезд по грунтовой дороге длиной 24 километра. В межсезонье её размывает так, что проехать могут только редкие внедорожники. Для многих жителей, особенно пенсионеров, такие расходы на транспорт стали неподъемными.

Отсутствие связи с райцентром создает риск для жизни людей: в экстренных ситуациях скорая помощь или спасатели не смогут оперативно прибыть в села. Жители заявляют, что долгое время получали от местных властей лишь формальные ответы. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после обращения граждан к президенту — сейчас в районе проводятся проверки.

"Когда транспортная доступность региона зависит от настроения одного частника, это создает прямую угрозу безопасности населения. Особенно остро это ощущается в сельской местности, где дорога к врачу или в МФЦ может стать непреодолимым препятствием", — пояснил региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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