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Живой краб из Сахалина и Приморья теперь может официально экспортироваться в КНР

Россия » Дальний Восток

Три российских судна получили разрешение на поставку живого краба в Китай. В обновленный список Главного таможенного управления КНР включили два краболова из Сахалинской области и один из Приморского края.

Рыбаки поднимают клетку с крабами на палубе судна в туманных горах Камчатки
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Рыбаки поднимают клетку с крабами на палубе судна в туманных горах Камчатки

Экспортные документы оформили сахалинские суда "Механик Цуранов" и "Механик Степанов", а также приморский краболов "Таурус". Об этом сообщили в Россельхознадзоре и министерстве по рыболовству Сахалинской области.

Регион Суда-поставщики
Сахалинская область "Механик Цуранов", "Механик Степанов"
Приморский край "Таурус"

Всего право отправлять живой краб на китайский рынок имеют 222 российские компании и суда. Россельхознадзор продолжает согласовывать новые заявки для расширения этого списка.

Для рыбопромышленников Дальнего Востока Китай остается основным направлением сбыта. Доступ на этот рынок напрямую влияет на рентабельность промысла, так как живой краб ценится выше замороженного или переработанного.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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