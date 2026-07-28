Живой краб из Сахалина и Приморья теперь может официально экспортироваться в КНР

Три российских судна получили разрешение на поставку живого краба в Китай. В обновленный список Главного таможенного управления КНР включили два краболова из Сахалинской области и один из Приморского края.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Рыбаки поднимают клетку с крабами на палубе судна в туманных горах Камчатки

Экспортные документы оформили сахалинские суда "Механик Цуранов" и "Механик Степанов", а также приморский краболов "Таурус". Об этом сообщили в Россельхознадзоре и министерстве по рыболовству Сахалинской области.

Регион Суда-поставщики Сахалинская область "Механик Цуранов", "Механик Степанов" Приморский край "Таурус"

Всего право отправлять живой краб на китайский рынок имеют 222 российские компании и суда. Россельхознадзор продолжает согласовывать новые заявки для расширения этого списка.

Для рыбопромышленников Дальнего Востока Китай остается основным направлением сбыта. Доступ на этот рынок напрямую влияет на рентабельность промысла, так как живой краб ценится выше замороженного или переработанного.