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Более 60% жителей Якутии довольны условиями для занятий спортом

Россия » Дальний Восток » Якутск

64% жителей Якутии довольны условиями для занятий спортом. В общероссийском рейтинге республика занимает 45-е место, а внутри Дальневосточного федерального округа — 5-е. Рост показателей связывают с расширением сети спортивных объектов, сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту региона.

Плавающая женщина в бассейне
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Плавающая женщина в бассейне

Тип объекта Количество в Якутии
Всего спортивных объектов 2309
Спортзалы 893
Плоскостные сооружения 636
Плавательные бассейны 54
Стадионы 24
Лыжные базы 22

Спрос на спортивную инфраструктуру остается высоким не только в Якутске, но и в отдаленных улусах. Для северных территорий доступность залов и бассейнов критична из-за климата: большая часть года занятия возможны только в закрытых помещениях.

"Сегодня спортивные мероприятия проходят при широком участии якутян. Востребованность мест для занятий спортом просто огромна, и не только в крупных городах, но и в сельской местности", — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаева.

Развитие сельских территорий

В 2025 году акцент сместился на модульные решения и модернизацию существующих центров. В Черкехе (Таттинский улус) построили модульный спортзал, а в Вилюйске появилась "умная" площадка. Также закончили капитальный ремонт комплекса Спортивной школы олимпийского резерва имени А. И. Иванова в Сунтаре.

Особое внимание уделяют массовому спорту: муниципалитеты получили восемь комплектов оборудования для сдачи норм ГТО. Популярность набирают и водные виды спорта — в 2025 году ими занимались 9703 человека, из которых почти половина (4438) — женщины.

Для жителей столицы республики доступность инфраструктуры стала заметнее на уровне дворовых территорий. "В Якутске сегодня созданы все условия для занятий спортом. Много построено спортивных площадок во дворах, можно посещать бассейны", — отметил местный житель Кирилл Афанасьев.

Развитие сети объектов в Якутии идет параллельно с федеральной программой "Спорт России" и региональными стратегиями по укреплению общественного здоровья.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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