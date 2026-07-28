Власти Карелии стремятся увеличить лимит отпуска топлива до 40 литров

Власти Карелии пытаются увеличить объем отпуска топлива на заправках до 40 литров, но крупные сети пока не всех поддерживают. В частности, АЗС "Роснефти" продолжают ограничивать продажу бензина 30 литрами.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке Лукойл вечером

В Минпромторге республики пояснили: решение о расширении лимита сейчас согласовывает головной офис компании. Специалисты там ищут способы реализации этой меры в регионе.

Рост цен на бензин

Карелия оказалась в тройке лидеров Северо-Запада по стоимости топлива вместе с Мурманской и Вологодской областями. Средняя цена за литр в республике на прошлой неделе достигла 78,59 рублей.

Регион Статус цен (СЗФО) Республика Карелия Средняя цена 78,59 руб./л (в тройке лидеров) Мурманская область В тройке самых дорогих регионов Вологодская область В тройке самых дорогих регионов

Высокие средние показатели объясняют ценами на независимых АЗС, где стоимость литра может доходить до 130 рублей. Для водителей это означает, что выбор заправки теперь напрямую влияет на семейный бюджет.

"Причины — изменение логистики и сокращение объёмов свободной продажи топлива на мелкооптовом рынке. При этом на 38 заправках крупных сетей — "Лукойла", "Роснефти", "Газпрома" и "Татнефти" — бензин по-прежнему можно приобрести по прежней цене", — сообщили в правительстве республики.

Почему это важно

Для жителя Карелии, будь то водитель грузовика или фермер, лимиты на заправках создают дополнительные сложности в планировании поездок. Необходимость заезжать на АЗС чаще увеличивает временные затраты и риск столкнуться с очередями.

Разрыв в ценах между сетевыми станциями и частными заправками создает дисбаланс: пока одни держат стоимость, другие пользуются дефицитом мелкооптового рынка для повышения прибыли.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов