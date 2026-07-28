В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют улицу Харьковскую

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют улицу Харьковскую. Работы начнутся в этом году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Обновят два участка: от дома № 45 до улицы Брянской Пролетарской Дивизии и от 22-го съезда КПСС до Комсомольской.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Параметр Данные по улице Харьковской Общая протяженность ремонта 677 метров Срок завершения к 2027 году (поэтапно)

Ремонт затронет не только дорогу. Строители заменят наружные инженерные сети, положат двухслойный асфальт и обустроят тротуары. Чтобы улица стала безопаснее для жителей и пешеходов, установят дополнительные фонари освещения и искусственную неровность ("лежачего полицейского"). В конце работ обновят дорожные знаки и нанесут разметку световозвращающим термопластиком.

Для жителей Старой Бежицы обновление Харьковской имеет особое значение. Улица проходит через исторический центр района, где сейчас действует туристический маршрут. Ремонт поможет сохранить среду, в которой сохранилась атмосфера конца XIX — начала XX века, сделав её удобнее для повседневного использования.

"Реконструкция таких участков, как улица Харьковская, обычно включает не просто замену асфальта, а комплексное обновление городской среды. Замена сетей и освещения напрямую влияет на качество жизни в старых районах, где инфраструктура часто изношена", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова