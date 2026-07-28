Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затопление дорожной плотины в Бителяке Саратовской области ограничило проезд автомобилей
Жители Петрозаводска остались без горячей воды из-за повторной аварии
Жителей Удмуртии пытались убедить закупать бензин через поддельный ролик с губернатором
Стали известны гонорары звёзд "Одиссеи": сколько заработали Мэтт Дэймон, Том Холланд и Зендея
Дороги в Прионежском районе оборудуют светом для безопасности водителей
Врачи в Улан-Удэ вернули зрение пациентке с помощью сложной комбинированной операции
Она пьёт, он поёт: за сколько Милохин готов выступить на корпоративе вместе со своей украинской девушкой
Возраст ребенка изменит правила увольнения: для матерей предложили новую трудовую гарантию
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют улицу Харьковскую

Россия » Центр » Брянск

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют улицу Харьковскую. Работы начнутся в этом году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Обновят два участка: от дома № 45 до улицы Брянской Пролетарской Дивизии и от 22-го съезда КПСС до Комсомольской.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги
Параметр Данные по улице Харьковской
Общая протяженность ремонта 677 метров
Срок завершения к 2027 году (поэтапно)

Ремонт затронет не только дорогу. Строители заменят наружные инженерные сети, положат двухслойный асфальт и обустроят тротуары. Чтобы улица стала безопаснее для жителей и пешеходов, установят дополнительные фонари освещения и искусственную неровность ("лежачего полицейского"). В конце работ обновят дорожные знаки и нанесут разметку световозвращающим термопластиком.

Для жителей Старой Бежицы обновление Харьковской имеет особое значение. Улица проходит через исторический центр района, где сейчас действует туристический маршрут. Ремонт поможет сохранить среду, в которой сохранилась атмосфера конца XIX — начала XX века, сделав её удобнее для повседневного использования.

"Реконструкция таких участков, как улица Харьковская, обычно включает не просто замену асфальта, а комплексное обновление городской среды. Замена сетей и освещения напрямую влияет на качество жизни в старых районах, где инфраструктура часто изношена", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Еда и рецепты
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Возраст ребенка изменит правила увольнения: для матерей предложили новую трудовую гарантию
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Аэропорт Пулково возобновил работу по обычному графику
В Алтайском крае семьи с детьми могут получать ежемесячную выплату из маткапитала
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Жесткая вода против гарантии: правила гигиены проточных водонагревательных систем
Цены на бензин в Пермском крае выросли на 20 рублей за пять дней
Дом культуры в селе Мандрово Белгородской области обновляют после 20 лет без ремонта
В Череповце установили тросовое ограждение для снижения тяжести травм при ДТП
Как работают центры медицины здорового долголетия по полису ОМС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.