Промышленный вылов бычков разрешен вдоль побережья Таганрогского залива из-за жары

В Азовском море и Таганрогском заливе с 27 июля вступил в силу режим заморного периода. О начале этого процесса сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Замор наступает при сильной жаре: вода прогревается, а уровень кислорода в ней падает. Рыба начинает задыхаться, теряет активность и прижимается к берегу, что часто приводит к массовому мору.
Чтобы спасти биоресурсы от бессмысленной гибели, власти разрешили промышленный вылов бычков в акватории моря и вдоль побережья залива. Это позволит использовать рыбу, которая в любом случае может погибнуть из-за климатических условий.
"Промысел должен осуществляться в соответствии с действующими правилами рыболовства и только с использованием разрешенных орудий лова", — пояснили в министерстве.
Для Азовского региона заморные явления типичны при затяжной жаре. Из-за высокой температуры вода перестает удерживать достаточное количество растворенного кислорода. В результате рыба скапливается в прибрежных зонах, где шансы на выживание выше, но и риск массовой гибели сохраняется.
|Фактор
|Последствие для рыбы
|Прогрев воды
|Резкое снижение уровня кислорода
|Кислородное голодание
|Снижение подвижности, скопление у берега
|Критический перегрев
|Массовая гибель (замор)
Разрешение на вылов бычка в этот период помогает сократить потери биомассы и дает возможность рыбопромышленникам рационально использовать ресурс.
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