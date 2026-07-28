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Промышленный вылов бычков разрешен вдоль побережья Таганрогского залива из-за жары

Россия » Юг

В Азовском море и Таганрогском заливе с 27 июля вступил в силу режим заморного периода. О начале этого процесса сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Берег Азовского моря
Фото: Openverse by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Берег Азовского моря

Замор наступает при сильной жаре: вода прогревается, а уровень кислорода в ней падает. Рыба начинает задыхаться, теряет активность и прижимается к берегу, что часто приводит к массовому мору.

Чтобы спасти биоресурсы от бессмысленной гибели, власти разрешили промышленный вылов бычков в акватории моря и вдоль побережья залива. Это позволит использовать рыбу, которая в любом случае может погибнуть из-за климатических условий.

"Промысел должен осуществляться в соответствии с действующими правилами рыболовства и только с использованием разрешенных орудий лова", — пояснили в министерстве.

Почему это происходит

Для Азовского региона заморные явления типичны при затяжной жаре. Из-за высокой температуры вода перестает удерживать достаточное количество растворенного кислорода. В результате рыба скапливается в прибрежных зонах, где шансы на выживание выше, но и риск массовой гибели сохраняется.

Фактор Последствие для рыбы
Прогрев воды Резкое снижение уровня кислорода
Кислородное голодание Снижение подвижности, скопление у берега
Критический перегрев Массовая гибель (замор)

Разрешение на вылов бычка в этот период помогает сократить потери биомассы и дает возможность рыбопромышленникам рационально использовать ресурс.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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