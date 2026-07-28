В Рубцовске сократили очереди на заправках с помощью волонтеров

В Рубцовске сократили время ожидания на автозаправочных станциях. Очереди стали меньше благодаря тому, что городская администрация привлекла к регулированию движения добровольцев.
Раньше в часы пик водители могли простаивать на заправках по несколько часов. Это создавало заторы и блокировало движение транспорта по прилегающим улицам. Теперь волонтеры помогают распределять автомобили и подсказывают водителям, как быстрее заехать на станцию.
"Такие инициативы направлены на повышение качества жизни в городе", — отметили сотрудники администрации.
В ближайшие месяцы город планирует расширить группу добровольцев. Также в мэрии намерены внедрить новые технические решения для управления транспортными потоками, чтобы убрать пробки на ключевых участках дорог.
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