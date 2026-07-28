В Благовещенске пересматривают схему движения автобусов и состояние остановок

В Благовещенске пересматривают схему движения автобусов и состояние инфраструктуры. Городские службы обследуют сеть маршрутов общей протяженностью более 400 километров и проверяют 440 остановочных пунктов.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Собака у автобусной остановки

По итогам первой части ревизии в городе начали устранять дефекты дорожного полотна на участках, где ходят автобусы. Рабочие ГСТК провели профилирование улиц Песчаная, Павлика Морозова и Садовая, а также переулков Транспортный и Майский.

Ямочный ремонт выполнили на улицах Чайковского и Драгошевского, включая отрезок между Театральной и Чайковского. Эти меры должны снизить износ техники перевозчиков и сделать поездку комфортнее для пассажиров.

Объект ревизии Показатель / Решение Маршрутная сеть 400+ км Остановочные пункты 440+ единиц Замена павильонов 26 объектов под снос и установку новых

Параллельно с дорогами проверяют остановки. В городе выявлено 26 павильонов, которые требуют полной замены. Там, где навесов нет совсем, их установят заново.

"Комплектация должна зависеть от пассажирской нагрузки. Где-то нужен максимально функциональный и большой павильон, как на оживленных магистралях, а где-то — современный и компактный, но обязательно обеспечивающий защиту от непогоды", — пояснил глава города Олег Имамеев.

Для Благовещенска с его резко меняющимся климатом и сильными ветрами вопрос закрытых остановок становится критическим: отсутствие крыши превращает ожидание транспорта в испытание, особенно в осенне-зимний период.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова