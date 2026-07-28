Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На полуострове Заячий ликвидировали незаконную свалку в зоне реки Амур
Розетка кормит машину, а полис — расходы: КАСКО для электромобилей рассчитывают особым способом
Сотни скручиваний впустую: почему живот выпирает и как заставить работать глубокие мышцы
Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями
Чесночный побег из-под земли: как не дать зубчикам разбежаться в разные стороны
Как правильно оказать первую помощь собаке или кошке при тепловом ударе
Отели дешевле на 60%: 6 стран, куда стоит полететь в августе ради бюджетного отдыха
Яблоки, сливы и капля молока: секрет влажного пирога, который затмит классическую шарлотку
Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма

В Благовещенске пересматривают схему движения автобусов и состояние остановок

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске пересматривают схему движения автобусов и состояние инфраструктуры. Городские службы обследуют сеть маршрутов общей протяженностью более 400 километров и проверяют 440 остановочных пунктов.

Собака у автобусной остановки
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Собака у автобусной остановки

По итогам первой части ревизии в городе начали устранять дефекты дорожного полотна на участках, где ходят автобусы. Рабочие ГСТК провели профилирование улиц Песчаная, Павлика Морозова и Садовая, а также переулков Транспортный и Майский.

Ямочный ремонт выполнили на улицах Чайковского и Драгошевского, включая отрезок между Театральной и Чайковского. Эти меры должны снизить износ техники перевозчиков и сделать поездку комфортнее для пассажиров.

Объект ревизии Показатель / Решение
Маршрутная сеть 400+ км
Остановочные пункты 440+ единиц
Замена павильонов 26 объектов под снос и установку новых

Параллельно с дорогами проверяют остановки. В городе выявлено 26 павильонов, которые требуют полной замены. Там, где навесов нет совсем, их установят заново.

"Комплектация должна зависеть от пассажирской нагрузки. Где-то нужен максимально функциональный и большой павильон, как на оживленных магистралях, а где-то — современный и компактный, но обязательно обеспечивающий защиту от непогоды", — пояснил глава города Олег Имамеев.

Для Благовещенска с его резко меняющимся климатом и сильными ветрами вопрос закрытых остановок становится критическим: отсутствие крыши превращает ожидание транспорта в испытание, особенно в осенне-зимний период.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Авто
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Последние материалы
Сотни скручиваний впустую: почему живот выпирает и как заставить работать глубокие мышцы
Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями
Чесночный побег из-под земли: как не дать зубчикам разбежаться в разные стороны
Как правильно оказать первую помощь собаке или кошке при тепловом ударе
Яблоки, сливы и капля молока: секрет влажного пирога, который затмит классическую шарлотку
Отели дешевле на 60%: 6 стран, куда стоит полететь в августе ради бюджетного отдыха
Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма
Бизнес Крыма просит снизить налоги вместо выплат с условием по персоналу
Российский рынок подержанных авто вырос до 3,4 трлн рублей за полгода
Санитарная авиация Красноярского края перевезла 1741 пациента за полгода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.