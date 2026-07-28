На полуострове Заячий ликвидировали незаконную свалку в зоне реки Амур

На полуострове Заячий в Хабаровском крае убрали незаконную свалку. Мусор находился в водоохранной зоне реки Амур на государственных землях. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Захламленным оказался участок площадью более 100 квадратных метров. Проблема вскрылась после того, как житель пришел на личный прием к природоохранному прокурору и сообщил о ситуации.
На берегу реки скапливались строительный и сельскохозяйственный мусор, а также отходы производства. После вмешательства прокуратуры администрация Хабаровска очистила территорию. Всего с участка вывезли и утилизировали 37,5 тонн отходов.
|Параметр
|Значение
|Объем вывезенного мусора
|37,5 тонн
|Площадь свалки
|более 100 кв. м
|Локация
|полуостров Заячий, водоохранная зона р. Амур
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