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На полуострове Заячий ликвидировали незаконную свалку в зоне реки Амур

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

На полуострове Заячий в Хабаровском крае убрали незаконную свалку. Мусор находился в водоохранной зоне реки Амур на государственных землях. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Загрязнение берега реки пластиком
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Загрязнение берега реки пластиком

Захламленным оказался участок площадью более 100 квадратных метров. Проблема вскрылась после того, как житель пришел на личный прием к природоохранному прокурору и сообщил о ситуации.

На берегу реки скапливались строительный и сельскохозяйственный мусор, а также отходы производства. После вмешательства прокуратуры администрация Хабаровска очистила территорию. Всего с участка вывезли и утилизировали 37,5 тонн отходов.

Параметр Значение
Объем вывезенного мусора 37,5 тонн
Площадь свалки более 100 кв. м
Локация полуостров Заячий, водоохранная зона р. Амур
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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