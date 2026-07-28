На полуострове Заячий ликвидировали незаконную свалку в зоне реки Амур

На полуострове Заячий в Хабаровском крае убрали незаконную свалку. Мусор находился в водоохранной зоне реки Амур на государственных землях. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Загрязнение берега реки пластиком

Захламленным оказался участок площадью более 100 квадратных метров. Проблема вскрылась после того, как житель пришел на личный прием к природоохранному прокурору и сообщил о ситуации.

На берегу реки скапливались строительный и сельскохозяйственный мусор, а также отходы производства. После вмешательства прокуратуры администрация Хабаровска очистила территорию. Всего с участка вывезли и утилизировали 37,5 тонн отходов.

Параметр Значение Объем вывезенного мусора 37,5 тонн Площадь свалки более 100 кв. м Локация полуостров Заячий, водоохранная зона р. Амур