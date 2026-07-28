Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями

В Нижнетавдинском округе ограничили проезд транзитного транспорта по дороге Мияссы — Нижнепристанский. Участок полотна затопило из-за подъема воды в реке, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.
Дорожники установили знаки, предупреждающие о размыве и подтоплении. Водителям рекомендуют заранее менять маршруты объезда.
|Район / Округ
|Закрытый участок дороги
|Нижнетавдинский
|Мияссы — Нижнепристанский (ограничение для транзита)
|Тюменский
|Успенка — Чаплык, Кулаково — Каменка, Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области
|Ялуторовский
|Хохлово — Криволукская
Всего в Тюменской области из-за паводков пострадали пять основных дорожных артерий. Ситуация осложняется тем, что часть перекрытых участков связывает регион с соседними субъектами, включая Свердловскую область.
"На сегодня это пятая дорога в Тюменской области, пострадавшая от половодья", — сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
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