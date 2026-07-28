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Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями

Россия » Урал » Тюмень

В Нижнетавдинском округе ограничили проезд транзитного транспорта по дороге Мияссы — Нижнепристанский. Участок полотна затопило из-за подъема воды в реке, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Затопленная дорога
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная дорога

Дорожники установили знаки, предупреждающие о размыве и подтоплении. Водителям рекомендуют заранее менять маршруты объезда.

Район / Округ Закрытый участок дороги
Нижнетавдинский Мияссы — Нижнепристанский (ограничение для транзита)
Тюменский Успенка — Чаплык, Кулаково — Каменка, Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области
Ялуторовский Хохлово — Криволукская

Всего в Тюменской области из-за паводков пострадали пять основных дорожных артерий. Ситуация осложняется тем, что часть перекрытых участков связывает регион с соседними субъектами, включая Свердловскую область.

"На сегодня это пятая дорога в Тюменской области, пострадавшая от половодья", — сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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