Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями

В Нижнетавдинском округе ограничили проезд транзитного транспорта по дороге Мияссы — Нижнепристанский. Участок полотна затопило из-за подъема воды в реке, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная дорога

Дорожники установили знаки, предупреждающие о размыве и подтоплении. Водителям рекомендуют заранее менять маршруты объезда.

Район / Округ Закрытый участок дороги Нижнетавдинский Мияссы — Нижнепристанский (ограничение для транзита) Тюменский Успенка — Чаплык, Кулаково — Каменка, Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области Ялуторовский Хохлово — Криволукская

Всего в Тюменской области из-за паводков пострадали пять основных дорожных артерий. Ситуация осложняется тем, что часть перекрытых участков связывает регион с соседними субъектами, включая Свердловскую область.

"На сегодня это пятая дорога в Тюменской области, пострадавшая от половодья", — сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова