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Как правильно оказать первую помощь собаке или кошке при тепловом ударе

Россия » Поволжье » Ижевск

Врачи Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных предупредили владельцев домашних питомцев о рисках теплового удара. Из-за особенностей физиологии собаки и кошки регулируют температуру тела иначе, чем люди: они делают это через одышку и подушечки лап, что делает их уязвимыми в сильную жару.

Питомцы охлаждаются у вентилятора
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Питомцы охлаждаются у вентилятора

Критический перегрев может произойти за несколько минут, если оставить животное в закрытом автомобиле или допустить длительный бег под прямым солнцем. В таких условиях температура тела резко растет, что ведет к отказу внутренних органов.

Признаки перегрева и теплового удара

Владельцам нужно следить за поведением и внешним видом питомца. Основные тревожные симптомы включают:

  • Дыхание: тяжелое, шумное, с хрипами и высунутым языком; возможна пена изо рта.
  • Цвет слизистых: язык и десны становятся ярко-алыми или вишневыми из-за расширения сосудов.
  • Поведение: вялость, апатия, отказ от движения.
  • Координация: шаткая походка, подкашивание задних лап, спотыкание и падения.
  • ЖКТ: рвота или диарея (часто с кровью), что сигнализирует о поражении органов.
  • Температура: рост до 40-42 градусов (при норме 37,5-39).
  • Критические состояния: судороги или потеря сознания.

Первая помощь и правила спасения

Если заметили симптомы перегрева, нужно действовать незамедлительно:

  • Перенести животное в тень, прохладное помещение или под вентилятор.
  • Смочить кожу и шерсть прохладной водой. Особое внимание уделить голове, шее, ушам, животу и лапам.
  • Приложить влажные полотенца к подмышкам, паху и шее.
  • Предложить воду, если питомец в сознании. Пить насильно, заливая воду в пасть, запрещено — животное может захлебнуться.

Ветеринары предостерегают: нельзя использовать ледяную воду или полностью погружать собаку/кошку в холодную ванну. Это вызывает спазм сосудов и шок, что только ухудшит ситуацию.

После первичных мер необходимо доставить питомца в клинику. Даже если животное внешне восстановилось, скрытые повреждения внутренних органов могут привести к летальному исходу без профессиональной диагностики и лечения.

Показатель Значение
Нормальная температура тела 37,5-39 °C
Температура при перегреве 40-42 °C
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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