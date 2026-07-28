Как правильно оказать первую помощь собаке или кошке при тепловом ударе

Врачи Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных предупредили владельцев домашних питомцев о рисках теплового удара. Из-за особенностей физиологии собаки и кошки регулируют температуру тела иначе, чем люди: они делают это через одышку и подушечки лап, что делает их уязвимыми в сильную жару.
Критический перегрев может произойти за несколько минут, если оставить животное в закрытом автомобиле или допустить длительный бег под прямым солнцем. В таких условиях температура тела резко растет, что ведет к отказу внутренних органов.
Владельцам нужно следить за поведением и внешним видом питомца. Основные тревожные симптомы включают:
Если заметили симптомы перегрева, нужно действовать незамедлительно:
Ветеринары предостерегают: нельзя использовать ледяную воду или полностью погружать собаку/кошку в холодную ванну. Это вызывает спазм сосудов и шок, что только ухудшит ситуацию.
После первичных мер необходимо доставить питомца в клинику. Даже если животное внешне восстановилось, скрытые повреждения внутренних органов могут привести к летальному исходу без профессиональной диагностики и лечения.
|Показатель
|Значение
|Нормальная температура тела
|37,5-39 °C
|Температура при перегреве
|40-42 °C
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