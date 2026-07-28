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Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма

Россия » Центр » Тула

Киностудия "Союзмультфильм" пытается взыскать 200 тысяч рублей с тульской компании "Стройдом" за незаконное использование образа Волка из мультфильма "Жил-был пёс". Арбитражный суд Тульской области временно оставил иск без движения из-за технической ошибки истцов.

Союзмультфильм
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Союзмультфильм

Правообладатели обвиняют тульскую организацию в нарушении авторских прав и использовании товарного знака. Помимо основной суммы компенсации, киностудия требует возместить судебные расходы, почтовые издержки и затраты на фиксацию нарушения.

Суд не принял дело к производству, так как юристы "Союзмультфильма" отправили копию иска по старому адресу компании. ООО "Стройдом" сменило юридический адрес в мае 2026 года, что и стало причиной задержки.

Параметр Детали дела
Сумма претензий 200 000 рублей + судебные издержки
Предмет спора Персонаж Волк ("Жил-был пёс") и товарный знак
Срок устранения ошибки до 13 августа 2026 года

Теперь истцам нужно подтвердить отправку документов по актуальному адресу ответчика. Если киностудия успеет сделать это в срок, иск будет рассмотрен. В противном случае документы вернут заявителям.

Экспертная проверка:
юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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