Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма

Киностудия "Союзмультфильм" пытается взыскать 200 тысяч рублей с тульской компании "Стройдом" за незаконное использование образа Волка из мультфильма "Жил-был пёс". Арбитражный суд Тульской области временно оставил иск без движения из-за технической ошибки истцов.
Правообладатели обвиняют тульскую организацию в нарушении авторских прав и использовании товарного знака. Помимо основной суммы компенсации, киностудия требует возместить судебные расходы, почтовые издержки и затраты на фиксацию нарушения.
Суд не принял дело к производству, так как юристы "Союзмультфильма" отправили копию иска по старому адресу компании. ООО "Стройдом" сменило юридический адрес в мае 2026 года, что и стало причиной задержки.
|Параметр
|Детали дела
|Сумма претензий
|200 000 рублей + судебные издержки
|Предмет спора
|Персонаж Волк ("Жил-был пёс") и товарный знак
|Срок устранения ошибки
|до 13 августа 2026 года
Теперь истцам нужно подтвердить отправку документов по актуальному адресу ответчика. Если киностудия успеет сделать это в срок, иск будет рассмотрен. В противном случае документы вернут заявителям.
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