Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма

Киностудия "Союзмультфильм" пытается взыскать 200 тысяч рублей с тульской компании "Стройдом" за незаконное использование образа Волка из мультфильма "Жил-был пёс". Арбитражный суд Тульской области временно оставил иск без движения из-за технической ошибки истцов.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Союзмультфильм

Правообладатели обвиняют тульскую организацию в нарушении авторских прав и использовании товарного знака. Помимо основной суммы компенсации, киностудия требует возместить судебные расходы, почтовые издержки и затраты на фиксацию нарушения.

Суд не принял дело к производству, так как юристы "Союзмультфильма" отправили копию иска по старому адресу компании. ООО "Стройдом" сменило юридический адрес в мае 2026 года, что и стало причиной задержки.

Параметр Детали дела Сумма претензий 200 000 рублей + судебные издержки Предмет спора Персонаж Волк ("Жил-был пёс") и товарный знак Срок устранения ошибки до 13 августа 2026 года

Теперь истцам нужно подтвердить отправку документов по актуальному адресу ответчика. Если киностудия успеет сделать это в срок, иск будет рассмотрен. В противном случае документы вернут заявителям.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова