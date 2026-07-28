Бизнес Крыма просит снизить налоги вместо выплат с условием по персоналу

Правительство России выделило 4,3 млрд рублей на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Деньги пойдут в виде безвозвратных субсидий на выплаты сотрудникам отелей, санаториев, ресторанов, кафе и агентств по туризму.
По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, помощь охватит более 4,6 тыс. предприятий. На каждого работника предусмотрена единовременная выплата в размере трех МРОТ — это 81 279 рублей.
|Регион
|Сумма поддержки
|Республика Крым
|более 3,7 млрд рублей
|Севастополь
|584,5 млн рублей
Деньги не будут выданы просто так. Чтобы субсидия осталась безвозвратной, предприниматель должен сохранить коллектив. К 1 июня 2027 года в штате компании должно остаться не менее 80% сотрудников от их численности на 1 июня 2026 года. Если условие будет нарушено, средства придется вернуть государству.
Департамент экономического развития Севастополя сейчас готовит алгоритм подачи заявок и обещает опубликовать инструкцию в ближайшее время.
Представители бизнеса полуострова скептически оценивают такую меру. Главная проблема — невозможность прогнозировать турпоток на два года вперед. Многие заведения уже сократили персонал из-за падения спроса.
"Нам эта мера не светит. В заведении в центре города мы уже сократили почти половину сотрудников. Пытаться сохранить персонал сейчас, без гарантий улучшения ситуации — рискованно. Если нарушишь условия, должен вернуть деньги, а их просто неоткуда будет возвращать", — пояснил ресторатор Александр Земляной.
Владелец отеля "Баланжур" в Балаклаве Дмитрий Аносов считает, что временная выплата не решит системную проблему. По его мнению, если обстановка в регионе не изменится, бизнес все равно придет к увольнениям.
По мнению предпринимателей, более действенной помощью стали бы субсидии без жестких условий по штату или радикальное снижение налогов. Кредиты под низкий процент бизнес сейчас не рассматривает, так как нет уверенности в способности их погасить.
На данный момент реальную опору предприниматели чувствуют от частных арендодателей, которые готовы снижать ставку. Государственные льготы по аренде муниципальной земли и недвижимости (снижение на 75%) часто не доходят до малого бизнеса, который снимает помещения у коммерческих структур.
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