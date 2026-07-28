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Бизнес Крыма просит снизить налоги вместо выплат с условием по персоналу

Россия » Юг » Симферополь

Правительство России выделило 4,3 млрд рублей на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Деньги пойдут в виде безвозвратных субсидий на выплаты сотрудникам отелей, санаториев, ресторанов, кафе и агентств по туризму.

Феодосия. Крым
Фото: https://web.archive.org/web/20161031200325/https://www.panoramio.com/photo/125240194 by Vadim Indeikin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Феодосия. Крым

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, помощь охватит более 4,6 тыс. предприятий. На каждого работника предусмотрена единовременная выплата в размере трех МРОТ — это 81 279 рублей.

Регион Сумма поддержки
Республика Крым более 3,7 млрд рублей
Севастополь 584,5 млн рублей

Главное условие: сохранить штат

Деньги не будут выданы просто так. Чтобы субсидия осталась безвозвратной, предприниматель должен сохранить коллектив. К 1 июня 2027 года в штате компании должно остаться не менее 80% сотрудников от их численности на 1 июня 2026 года. Если условие будет нарушено, средства придется вернуть государству.

Департамент экономического развития Севастополя сейчас готовит алгоритм подачи заявок и обещает опубликовать инструкцию в ближайшее время.

Риски и сомнения предпринимателей

Представители бизнеса полуострова скептически оценивают такую меру. Главная проблема — невозможность прогнозировать турпоток на два года вперед. Многие заведения уже сократили персонал из-за падения спроса.

"Нам эта мера не светит. В заведении в центре города мы уже сократили почти половину сотрудников. Пытаться сохранить персонал сейчас, без гарантий улучшения ситуации — рискованно. Если нарушишь условия, должен вернуть деньги, а их просто неоткуда будет возвращать", — пояснил ресторатор Александр Земляной.

Владелец отеля "Баланжур" в Балаклаве Дмитрий Аносов считает, что временная выплата не решит системную проблему. По его мнению, если обстановка в регионе не изменится, бизнес все равно придет к увольнениям.

Что действительно нужно рынку

По мнению предпринимателей, более действенной помощью стали бы субсидии без жестких условий по штату или радикальное снижение налогов. Кредиты под низкий процент бизнес сейчас не рассматривает, так как нет уверенности в способности их погасить.

На данный момент реальную опору предприниматели чувствуют от частных арендодателей, которые готовы снижать ставку. Государственные льготы по аренде муниципальной земли и недвижимости (снижение на 75%) часто не доходят до малого бизнеса, который снимает помещения у коммерческих структур.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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