Санитарная авиация Красноярского края перевезла 1741 пациента за полгода

За первые шесть месяцев года санитарная авиация Красноярского края перевезла 1741 пациента. Всего вертолеты и самолеты провели в воздухе более 3500 часов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ скорая помощь

Большинство вызовов оказались критическими: 1603 человека эвакуировали в специализированные медицинские центры с более высоким уровнем оснащения. Кроме людей, авиация доставляет экстренные грузы, включая компоненты крови для оказания помощи в удаленных поселках.

"Для нашего огромного региона санитарная авиация — это жизненно важный инструмент, который стирает границы между отдалёнными посёлками и ведущими клиниками края. Мы продолжим укреплять этот воздушный щит, чтобы каждый житель края был уверен в доступности современной медицины", — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.

Показатель за полугодие Значение Общее число перевезенных пациентов 1741 человек Эвакуация в профильные центры 1603 человека Общее налетное время более 3500 часов

Техническое обеспечение и логистика

Служба работает по региональным программам и федеральному проекту "Совершенствование экстренной медицинской помощи" (в составе нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"). Для транспортировки используют российские и зарубежные суда, которые оснастили медицинскими модулями и оборудованием для реанимации.

На практике это работает так: при поступлении сигнала в удаленный район вылетает бригада профильных врачей. Например, на этой неделе из Балахтинской больницы забрали двоих пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой и подозрением на тромбоэмболию. В составе экипажа были нейрохирург, анестезиолог-реаниматолог и фельдшер.

После стабилизации состояния больных доставили вертолетом Ми-8 МТВ в Красноярск на остров Татышев. Там их перегрузили в реанимобили и увезли в краевую клиническую больницу, где они сейчас находятся под наблюдением врачей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова