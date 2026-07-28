Разбитые дороги Читы после прокладки газовых сетей требуют восстановления

Прокуратура Железнодорожного района Читы потребовала восстановить благоустройство улиц после прокладки газовых сетей. Проверка показала, что подрядчик оставил дороги в развороченном состоянии: асфальт поврежден, из приямков торчат трубы, а ордера-договоры, выданные еще весной прошлого года, остаются открытыми.
Нарушения зафиксированы на улицах Заводская, Глинистая, Кисельниковская, Крестьянская, Широкая и Январская. Работы вела компания ООО "Аврорагаз" (теперь она называется "Забайкальская газовая компания"). Прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. Представителя фирмы вызвали для решения вопроса о возбуждении административного дела по закону Забайкальского края за нарушение требований при проведении земляных и строительных работ.
Разбитые дороги стали видимым следствием системного кризиса проекта газификации. Центральный объект — система приема, хранения и распределения газа (СПХР) в районе Кенона — должен был запуститься в 2022 году. К июлю 2025 года его фактическая готовность составила 0%.
При этом финансирование проекта носило авансовый характер. Деньги распределялись следующим образом:
|Источник средств
|Сумма
|Получатель
|Федеральный капитальный грант
|5,875 млрд рублей
|ООО "Аврорагаз"
|Бюджет администрации Читы
|около 4 млрд рублей
|ООО "Аврорагаз"
|Региональные субсидии
|более 1,5 млрд рублей
|Аффилированные структуры
Следствие и надзорные органы указывают на то, что средства выводились через фиктивные субподряды. В итоге концессия была расторгнута.
На смену "Аврорагазу" пришла "Региональная энергетическая компания Забайкальского края" (РЭКЗК). Организация была зарегистрирована 8 октября 2025 года — за две недели до назначения главным газификатором города. Контрольный пакет акций распределен между краевым МинЖКХ (95%) и "Агентством территориального развития Забайкалья" (5%).
Переименование старого подрядчика в "Забайкальскую газовую компанию" не сняло с него обязательств по восстановлению дорог. Сроки полноценного запуска газификации при новом операторе сместились на 2027-2028 годы.
Проект, который должен был перевести на газ 13 тысяч частных домов в рамках программы "Чистый воздух", закончился судебными разбирательствами. Следствие квалифицировало действия руководителей стройки как деятельность организованной преступной группы.
По итогам судов:
Также обвинение в хищении почти 50 миллионов рублей предъявлено трем субподрядчикам из Новосибирска и Читы.
"С момента действий мероприятий по смене, никаких мер по восстановлению благоустройства у нас не принимается. Как с весны начали им письма отправлять, 'Аврорагаз', так эти моменты и остаются открытыми", — пояснили в мэрии Читы.
Теперь главный вопрос заключается в источнике финансирования восстановительных работ на дорогах: будет ли компания возвращать средства или нагрузка снова ляжет на муниципальный бюджет.
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