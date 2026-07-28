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Разбитые дороги Читы после прокладки газовых сетей требуют восстановления

Россия » Сибирь » Чита

Прокуратура Железнодорожного района Читы потребовала восстановить благоустройство улиц после прокладки газовых сетей. Проверка показала, что подрядчик оставил дороги в развороченном состоянии: асфальт поврежден, из приямков торчат трубы, а ордера-договоры, выданные еще весной прошлого года, остаются открытыми.

газопровод
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
газопровод

Нарушения зафиксированы на улицах Заводская, Глинистая, Кисельниковская, Крестьянская, Широкая и Январская. Работы вела компания ООО "Аврорагаз" (теперь она называется "Забайкальская газовая компания"). Прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. Представителя фирмы вызвали для решения вопроса о возбуждении административного дела по закону Забайкальского края за нарушение требований при проведении земляных и строительных работ.

Финансовые потери и провал стройки

Разбитые дороги стали видимым следствием системного кризиса проекта газификации. Центральный объект — система приема, хранения и распределения газа (СПХР) в районе Кенона — должен был запуститься в 2022 году. К июлю 2025 года его фактическая готовность составила 0%.

При этом финансирование проекта носило авансовый характер. Деньги распределялись следующим образом:

Источник средств Сумма Получатель
Федеральный капитальный грант 5,875 млрд рублей ООО "Аврорагаз"
Бюджет администрации Читы около 4 млрд рублей ООО "Аврорагаз"
Региональные субсидии более 1,5 млрд рублей Аффилированные структуры

Следствие и надзорные органы указывают на то, что средства выводились через фиктивные субподряды. В итоге концессия была расторгнута.

Новый оператор проекта

На смену "Аврорагазу" пришла "Региональная энергетическая компания Забайкальского края" (РЭКЗК). Организация была зарегистрирована 8 октября 2025 года — за две недели до назначения главным газификатором города. Контрольный пакет акций распределен между краевым МинЖКХ (95%) и "Агентством территориального развития Забайкалья" (5%).

Переименование старого подрядчика в "Забайкальскую газовую компанию" не сняло с него обязательств по восстановлению дорог. Сроки полноценного запуска газификации при новом операторе сместились на 2027-2028 годы.

Уголовные дела и сроки

Проект, который должен был перевести на газ 13 тысяч частных домов в рамках программы "Чистый воздух", закончился судебными разбирательствами. Следствие квалифицировало действия руководителей стройки как деятельность организованной преступной группы.

По итогам судов:

  • Станислав Неверов, контролировавший "Аврорагаз", приговорен к 6,5 годам колонии;
  • Его подельник Семикин получил 15 лет строгого режима.

Также обвинение в хищении почти 50 миллионов рублей предъявлено трем субподрядчикам из Новосибирска и Читы.

"С момента действий мероприятий по смене, никаких мер по восстановлению благоустройства у нас не принимается. Как с весны начали им письма отправлять, 'Аврорагаз', так эти моменты и остаются открытыми", — пояснили в мэрии Читы.

Теперь главный вопрос заключается в источнике финансирования восстановительных работ на дорогах: будет ли компания возвращать средства или нагрузка снова ляжет на муниципальный бюджет.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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