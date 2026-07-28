В Белгородской области возвращают работу вышек сотовой связи после обстрелов

В приграничных районах Белгородской области восстанавливают работу базовых станций сотовой связи, которые регулярно становятся целями обстрелов. За прошлую неделю специалисты вернули в строй две вышки, в ближайшие семь дней планируют запустить еще восемь.
Для жителей приграничья стабильный сигнал означает возможность оперативно получать предупреждения о тревоге и связываться с близкими. Работы по ремонту оборудования сейчас ведутся в условиях высокого риска для жизни связистов.
"В приграничье сложилась сложная ситуация со связью, которая жизненно необходима местным жителям. При этом противник постоянно атакует базовые станции", — сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Параллельно с восстановлением связи власти региона занялись системой экстренного открытия дверей в многоквартирных домах. Жители ряда адресов жалуются, что при объявлении воздушной тревоги домофоны не открываются автоматически, что затрудняет быстрый спуск людей в укрытия.
Александр Шуваев направил соответствующее обращение в Минцифры и поручил заместителю губернатора Сергею Четверикову совместно с муниципалитетами проверить все датчики. Цель — вернуть работоспособность 100% систем открывания дверей во всех проблемных домах.
|Направление работ
|Результат / План
|Восстановление вышек связи (прошлая неделя)
|2 станции запущены
|Восстановление вышек связи (план на неделю)
|8 станций в работу
|Система экстренного открытия дверей
|Доведение работоспособности до 100%
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