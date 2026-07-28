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В Белгородской области возвращают работу вышек сотовой связи после обстрелов

Россия » Центр » Белгород

В приграничных районах Белгородской области восстанавливают работу базовых станций сотовой связи, которые регулярно становятся целями обстрелов. За прошлую неделю специалисты вернули в строй две вышки, в ближайшие семь дней планируют запустить еще восемь.

Вышка сотовой связи
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Вышка сотовой связи

Для жителей приграничья стабильный сигнал означает возможность оперативно получать предупреждения о тревоге и связываться с близкими. Работы по ремонту оборудования сейчас ведутся в условиях высокого риска для жизни связистов.

"В приграничье сложилась сложная ситуация со связью, которая жизненно необходима местным жителям. При этом противник постоянно атакует базовые станции", — сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Проблемы с домофонами

Параллельно с восстановлением связи власти региона занялись системой экстренного открытия дверей в многоквартирных домах. Жители ряда адресов жалуются, что при объявлении воздушной тревоги домофоны не открываются автоматически, что затрудняет быстрый спуск людей в укрытия.

Александр Шуваев направил соответствующее обращение в Минцифры и поручил заместителю губернатора Сергею Четверикову совместно с муниципалитетами проверить все датчики. Цель — вернуть работоспособность 100% систем открывания дверей во всех проблемных домах.

Направление работ Результат / План
Восстановление вышек связи (прошлая неделя) 2 станции запущены
Восстановление вышек связи (план на неделю) 8 станций в работу
Система экстренного открытия дверей Доведение работоспособности до 100%
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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