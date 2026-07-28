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На дне Онежского озера нашли шесть затонувших кораблей разных эпох

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

На дне Онежского озера обнаружили шесть затонувших судов. За пять дней работы поисковая экспедиция, объединившая подводный клуб "Диво", ДОСААФ России и компанию "Морская геодезия", нашла корабли на глубинах от 12 до 41 метра.

Онежское озеро
Фото: commons.wikimedia.org by Uz1awa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Онежское озеро

Самой ценной находкой стало парусное судно середины XVIII века. По конструкции оно относится к типу "новоманерных" кораблей — европейского образца, который Петр I внедрял для внутреннего судоходства. На борту дайверы нашли три монеты 1746 года, отчеканенные при Елизавете Петровне.

"Судно строилось в традициях, заложенных её отцом, а затонуло уже при ней. Несмотря на то что объект пролежал на дне больше 250 лет, его состояние близко к идеальному", — сообщили исследователи.

Еще один значимый объект — советский теплоход "Волго-Балт 134". Судно затонуло весной 1986 года. Теплоход шел по плановому рейсу, но попал в ледовый плен и был раздавлен торосами.

Что будет с находками

Поднимать суда на поверхность не планируют. Холодная вода озера сработала как консервант, сохранив технологии и детали быта разных эпох в первозданном виде.

"Каждое такое судно — это нетронутая история. Наша главная задача сейчас — фото- и видеофиксация, чтобы в архивах восстановить судьбу этих кораблей и их экипажей", — пояснили участники экспедиции.

Сейчас бортовые номера и точные причины гибели большинства найденных судов остаются неизвестными. Исследователям предстоит работать с государственными архивами, чтобы сопоставить даты и найти имена моряков. Итогом работы станет научно-популярный документальный фильм.

Объект Период/Год Особенности
Парусное судно Середина XVIII века Тип "новоманерный", найдены монеты 1746 года
Теплоход "Волго-Балт 134" 1986 год Раздавлен ледовыми торосами
Прочие суда (4 ед.) Не определено Глубина залегания от 12 до 41 метра
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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