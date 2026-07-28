Ленские столбы хранят уникальные данные о развитии жизни на Земле

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с академиком РАН Алексеем Розановым. В 90 лет ученый продолжает выезжать в поле: в июле этого года он руководил экспедицией, которая изучала кембрийские отложения в Хангаласском районе — в местности Ой-Муран и у села Исить.
Речь идет об исследованиях раннего кембрия. Алексей Розанов занимается этой темой более шестидесяти лет, и большая часть его работы связана с территорией республики.
Главным итогом встречи стала договоренность о подготовке новых кадров. Ученый предложил создать специальную программу обучения специалистов, чтобы обеспечить будущие экспедиции и исследования Ленских столбов.
Также стороны обсудили инфраструктуру для ученых: в частности, создание условий для работы исследователей в Ой-Муране и сохранение самих объектов палеонтологического наследия.
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