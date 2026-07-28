Риск массового появления гусениц сибирского шелкопряда в Якутии оказался низким

Лесники в Якутии завершили первую волну проверок феромонных ловушек для выявления сибирского шелкопряда. В восьми районах республики плотность популяции вредителя оказалась низкой: критический порог в 100 самцов на одну ловушку не превышен ни на одном маршруте.
Специалисты Якутского отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга установили оборудование в Амгинском, Таттинском, Намском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Горном, Хангаласском районах и самом Якутске.
|Район / Лесничество
|Первая проверка (среднее/макс)
|Повторная проверка (среднее/макс)
|Хангаласское
|88 / 157 особей
|11 / 16 особей
|Якутское
|59 / 65 особей
|31 / 36 особей
|Остальные районы
|3-26 / 8-53 особи
|до 15 особей
Подсчет имаго позволяет прогнозировать ситуацию на будущий год. Большое количество самцов сегодня означает массовое появление гусениц в следующем поколении. Текущие цифры позволяют дать сдержанный прогноз, но лесопатологи останутся на маршрутах до конца лета.
Сибирский шелкопряд представляет серьезную угрозу для хвойных массивов региона. В моменты вспышек гусеницы полностью уничтожают хвою, что лишает деревья защиты и делает их легкой мишенью для болезней. Раннее обнаружение вредителя через феромонные ловушки помогает вовремя принять меры по защите леса.
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