Риск массового появления гусениц сибирского шелкопряда в Якутии оказался низким

Лесники в Якутии завершили первую волну проверок феромонных ловушек для выявления сибирского шелкопряда. В восьми районах республики плотность популяции вредителя оказалась низкой: критический порог в 100 самцов на одну ловушку не превышен ни на одном маршруте.

Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 263 Возле Бёкё. На опушке леса. Вид на запад

Специалисты Якутского отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга установили оборудование в Амгинском, Таттинском, Намском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Горном, Хангаласском районах и самом Якутске.

Район / Лесничество Первая проверка (среднее/макс) Повторная проверка (среднее/макс) Хангаласское 88 / 157 особей 11 / 16 особей Якутское 59 / 65 особей 31 / 36 особей Остальные районы 3-26 / 8-53 особи до 15 особей

Подсчет имаго позволяет прогнозировать ситуацию на будущий год. Большое количество самцов сегодня означает массовое появление гусениц в следующем поколении. Текущие цифры позволяют дать сдержанный прогноз, но лесопатологи останутся на маршрутах до конца лета.

Сибирский шелкопряд представляет серьезную угрозу для хвойных массивов региона. В моменты вспышек гусеницы полностью уничтожают хвою, что лишает деревья защиты и делает их легкой мишенью для болезней. Раннее обнаружение вредителя через феромонные ловушки помогает вовремя принять меры по защите леса.

Экспертная проверка: игорь степанов, эколог / специалист по природопользованию игорь степанов, эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов