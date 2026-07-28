Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работающим пенсионерам в Якутии увеличат страховые пенсии с 1 августа
Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию
В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья
Старый способ забыть про покупку севка: из одной головки вырастает целая охапка крупняка
Жир сдаётся без боя и запаха химии: духовка очищается после одного горячего цикла
Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе
Гражданина Казахстана выдворят из России из-за диагноза ВИЧ
Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области
Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати

Риск массового появления гусениц сибирского шелкопряда в Якутии оказался низким

Россия » Дальний Восток » Якутск

Лесники в Якутии завершили первую волну проверок феромонных ловушек для выявления сибирского шелкопряда. В восьми районах республики плотность популяции вредителя оказалась низкой: критический порог в 100 самцов на одну ловушку не превышен ни на одном маршруте.

263 Возле Бёкё. На опушке леса. Вид на запад
Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
263 Возле Бёкё. На опушке леса. Вид на запад

Специалисты Якутского отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга установили оборудование в Амгинском, Таттинском, Намском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Горном, Хангаласском районах и самом Якутске.

Район / Лесничество Первая проверка (среднее/макс) Повторная проверка (среднее/макс)
Хангаласское 88 / 157 особей 11 / 16 особей
Якутское 59 / 65 особей 31 / 36 особей
Остальные районы 3-26 / 8-53 особи до 15 особей

Подсчет имаго позволяет прогнозировать ситуацию на будущий год. Большое количество самцов сегодня означает массовое появление гусениц в следующем поколении. Текущие цифры позволяют дать сдержанный прогноз, но лесопатологи останутся на маршрутах до конца лета.

Сибирский шелкопряд представляет серьезную угрозу для хвойных массивов региона. В моменты вспышек гусеницы полностью уничтожают хвою, что лишает деревья защиты и делает их легкой мишенью для болезней. Раннее обнаружение вредителя через феромонные ловушки помогает вовремя принять меры по защите леса.

Экспертная проверка: игорь степанов, эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Казахстан
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию
В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья
Старый способ забыть про покупку севка: из одной головки вырастает целая охапка крупняка
Жир сдаётся без боя и запаха химии: духовка очищается после одного горячего цикла
Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе
Гражданина Казахстана выдворят из России из-за диагноза ВИЧ
Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области
Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати
В Саратовской области восстанавливают спортивные площадки при школах и садах
В Ижевске построят Центр развития баскетбола на набережной городского пруда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.