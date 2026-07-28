Работающим пенсионерам в Якутии увеличат страховые пенсии с 1 августа

Более 97 тысяч работающих пенсионеров в Якутии получат прибавку к страховым пенсиям с 1 августа. Перерасчет пройдет автоматически, подавать заявления в Социальный фонд России (СФР) не требуется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Повышение затронет тех, кто трудился в 2025 году и за кого работодатель перечислил страховые взносы. Выплаты придут в обычные сроки.

"Размер августовского увеличения у каждого пенсионера будет разным. Он зависит от суммы страховых взносов, поступивших за 2025 год, при этом максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами", — пояснил заместитель управляющего региональным отделением СФР по Якутии Марк Унаров.

Сумма надбавки напрямую связана с официальным размером зарплаты. Стоимость одного коэффициента зависит от того, в каком году человек вышел на пенсию.

Вид выплаты Размер увеличения Накопительные пенсии на 17,3% Срочные пенсионные выплаты на 19,3%

Рост накопительных пенсий и срочных выплат произошел за счет инвестиционного дохода. Эти деньги получают родители, которые тратили материнский капитал на пенсию, участники программы софинансирования и люди с добровольными накоплениями.

С 1 августа также пересчитают выплаты по случаю потери кормильца, если на счет умершего поступили ранее не учтенные взносы. Неработающие пенсионеры, а также получатели государственных и социальных пенсий в этот раз прибавку не получат.

Уточнить детали можно по бесплатному телефону 8 800 100-00-01.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов