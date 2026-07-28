Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию
В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья
Старый способ забыть про покупку севка: из одной головки вырастает целая охапка крупняка
Жир сдаётся без боя и запаха химии: духовка очищается после одного горячего цикла
Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе
Гражданина Казахстана выдворят из России из-за диагноза ВИЧ
Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области
Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати
В Саратовской области восстанавливают спортивные площадки при школах и садах

Работающим пенсионерам в Якутии увеличат страховые пенсии с 1 августа

Россия » Дальний Восток » Якутск

Более 97 тысяч работающих пенсионеров в Якутии получат прибавку к страховым пенсиям с 1 августа. Перерасчет пройдет автоматически, подавать заявления в Социальный фонд России (СФР) не требуется.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Повышение затронет тех, кто трудился в 2025 году и за кого работодатель перечислил страховые взносы. Выплаты придут в обычные сроки.

"Размер августовского увеличения у каждого пенсионера будет разным. Он зависит от суммы страховых взносов, поступивших за 2025 год, при этом максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами", — пояснил заместитель управляющего региональным отделением СФР по Якутии Марк Унаров.

Сумма надбавки напрямую связана с официальным размером зарплаты. Стоимость одного коэффициента зависит от того, в каком году человек вышел на пенсию.

Вид выплаты Размер увеличения
Накопительные пенсии на 17,3%
Срочные пенсионные выплаты на 19,3%

Рост накопительных пенсий и срочных выплат произошел за счет инвестиционного дохода. Эти деньги получают родители, которые тратили материнский капитал на пенсию, участники программы софинансирования и люди с добровольными накоплениями.

С 1 августа также пересчитают выплаты по случаю потери кормильца, если на счет умершего поступили ранее не учтенные взносы. Неработающие пенсионеры, а также получатели государственных и социальных пенсий в этот раз прибавку не получат.

Уточнить детали можно по бесплатному телефону 8 800 100-00-01.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Кировская область
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию
В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья
Старый способ забыть про покупку севка: из одной головки вырастает целая охапка крупняка
Жир сдаётся без боя и запаха химии: духовка очищается после одного горячего цикла
Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе
Гражданина Казахстана выдворят из России из-за диагноза ВИЧ
Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области
Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати
В Саратовской области восстанавливают спортивные площадки при школах и садах
В Ижевске построят Центр развития баскетбола на набережной городского пруда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.