Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию

Алтайский край получит более 1,5 млрд рублей в 2026 году на строительство и ремонт медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Общий объем финансирования для ряда регионов на период 2026–2028 годов превысит 6 млрд рублей. Деньги выделяют на развитие здравоохранения в Красноярском и Камчатском краях, а также в Магаданской, Псковской, Ростовской и Челябинской областях, Мордовии и Кабардино-Балкарии.

Регион Сумма (руб.) Объект / Цель Алтайский край > 1,5 млрд Строительство и ремонт (объекты не уточнены) Магаданская область > 1,4 млрд Родильный дом (80 мест), женская консультация и стационар Ростовская область 911 млн Первый этап реконструкции больницы в Таганроге

Часть регионов получит деньги в опережающем порядке. В частности, Магаданская область обновит родильный дом и женскую консультацию на 100 посещений в смену.

Отдельно из резервного фонда кабмина выделили около 280 млн рублей. Эти средства направят на капитальный ремонт 26 медицинских учреждений в Дагестане и Чечне, которые пострадали от наводнений. Список восстанавливаемых объектов включает сельские ФАПы, амбулатории, детские поликлиники и подстанцию скорой помощи.

Работы проходят по госпрограмме "Развитие здравоохранения Российской Федерации". Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать ход строительства и реконструкции объектов, чтобы жители регионов имели доступ к лечению независимо от места проживания.

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