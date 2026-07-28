Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белгородской области возвращают работу вышек сотовой связи после обстрелов
Оценка износа и дешевый ремонт: россияне массово скупают этих подержанных китайцев
На дне Онежского озера нашли шесть затонувших кораблей разных эпох
Ленские столбы хранят уникальные данные о развитии жизни на Земле
Риск массового появления гусениц сибирского шелкопряда в Якутии оказался низким
Работающим пенсионерам в Якутии увеличат страховые пенсии с 1 августа
Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию
В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья
Старый способ забыть про покупку севка: из одной головки вырастает целая охапка крупняка

Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе

Россия » Центр » Орел

Официальная задолженность по зарплатам в Орловской области выглядит минимальной на фоне общероссийских показателей. По данным Росстата и Орелстата за июнь 2026 года, суммарный долг в регионе составил 15,36 миллиона рублей. Для сравнения: по стране годовой объем задолженностей вырос в 2,2 раза и достиг 2,07 миллиарда рублей.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Особенность регионального отчета в том, что все долги сосредоточены в одной отрасли — строительстве. В сельском хозяйстве, торговле и транспорте задолженностей официально нет. Однако эти цифры не отражают реальное положение дел в карманах жителей области.

Кого не видит статистика

Низкие показатели долгов объясняются методологией сбора данных. Орелстат получает информацию от организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства. Это значит, что весь сектор микробизнеса фактически выведен за скобки отчета.

В официальные 15,36 миллиона не попали долги перед работниками мелких магазинов, частных охранных предприятий, автосервисов, служб доставки и фермерских хозяйств. Если владелец небольшой торговой точки в райцентре задерживает выплаты своим сотрудникам, эта сумма не отразится в статистике.

Еще один важный фактор — "серые" зарплаты. Статистика учитывает только официальные начисления. Выплаты в конвертах, которые первыми урезают при любом кризисе, остаются невидимыми для контролирующих органов.

Проблемы строительного сектора

Тот факт, что долги зафиксированы только в строительстве, подтверждает системный кризис отрасли. В России строительный сектор лидирует по задолженностям (51,6% от общей суммы), и в Орловской области эта тенденция проявилась максимально остро.

Проблема кроется в цепочках субподрядов при реализации государственных контрактов. Деньги часто застревают на счетах генподрядчиков. В итоге рабочие специальности — каменщики, отделочники, бетонщики — оказываются крайними и месяцами ждут оплаты за выполненный объем работ.

Показатель Значение
Общий долг по зарплате в РФ (год) 2,07 млрд рублей
Общий долг по зарплате в Орловской области 15,36 млн рублей
Доля строительства в долгах по РФ 51,6%

Как это влияет на людей

Для обычного жителя области такие отчеты имеют мало практического значения. Ситуация, когда малый бизнес решает вопросы с персоналом в "серой зоне", означает отсутствие правовых гарантий для работника. В случае задержки зарплаты в мелком хозяйстве или магазине человек не может сослаться на статистику или легко добиться выплат через надзорные органы, так как формально его трудовые отношения могут быть не оформлены.

Реальный масштаб задолженностей перед орловцами остается неизвестным, поскольку государственная система учета видит лишь верхушку айсберга — тех, кто работает в крупных компаниях с прозрачной отчетностью.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Новые стандарты помощи матерям: Магаданская область модернизирует роддом и консультацию
В Белоруссии упростили получение разрешения на перепланировку жилья
Старый способ забыть про покупку севка: из одной головки вырастает целая охапка крупняка
Жир сдаётся без боя и запаха химии: духовка очищается после одного горячего цикла
Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе
Гражданина Казахстана выдворят из России из-за диагноза ВИЧ
Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области
Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати
В Саратовской области восстанавливают спортивные площадки при школах и садах
В Ижевске построят Центр развития баскетбола на набережной городского пруда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.