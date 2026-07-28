Риск серых выплат: кто остается без защиты при задержке зарплаты в регионе

Официальная задолженность по зарплатам в Орловской области выглядит минимальной на фоне общероссийских показателей. По данным Росстата и Орелстата за июнь 2026 года, суммарный долг в регионе составил 15,36 миллиона рублей. Для сравнения: по стране годовой объем задолженностей вырос в 2,2 раза и достиг 2,07 миллиарда рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Особенность регионального отчета в том, что все долги сосредоточены в одной отрасли — строительстве. В сельском хозяйстве, торговле и транспорте задолженностей официально нет. Однако эти цифры не отражают реальное положение дел в карманах жителей области.

Кого не видит статистика

Низкие показатели долгов объясняются методологией сбора данных. Орелстат получает информацию от организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства. Это значит, что весь сектор микробизнеса фактически выведен за скобки отчета.

В официальные 15,36 миллиона не попали долги перед работниками мелких магазинов, частных охранных предприятий, автосервисов, служб доставки и фермерских хозяйств. Если владелец небольшой торговой точки в райцентре задерживает выплаты своим сотрудникам, эта сумма не отразится в статистике.

Еще один важный фактор — "серые" зарплаты. Статистика учитывает только официальные начисления. Выплаты в конвертах, которые первыми урезают при любом кризисе, остаются невидимыми для контролирующих органов.

Проблемы строительного сектора

Тот факт, что долги зафиксированы только в строительстве, подтверждает системный кризис отрасли. В России строительный сектор лидирует по задолженностям (51,6% от общей суммы), и в Орловской области эта тенденция проявилась максимально остро.

Проблема кроется в цепочках субподрядов при реализации государственных контрактов. Деньги часто застревают на счетах генподрядчиков. В итоге рабочие специальности — каменщики, отделочники, бетонщики — оказываются крайними и месяцами ждут оплаты за выполненный объем работ.

Показатель Значение Общий долг по зарплате в РФ (год) 2,07 млрд рублей Общий долг по зарплате в Орловской области 15,36 млн рублей Доля строительства в долгах по РФ 51,6%

Как это влияет на людей

Для обычного жителя области такие отчеты имеют мало практического значения. Ситуация, когда малый бизнес решает вопросы с персоналом в "серой зоне", означает отсутствие правовых гарантий для работника. В случае задержки зарплаты в мелком хозяйстве или магазине человек не может сослаться на статистику или легко добиться выплат через надзорные органы, так как формально его трудовые отношения могут быть не оформлены.

Реальный масштаб задолженностей перед орловцами остается неизвестным, поскольку государственная система учета видит лишь верхушку айсберга — тех, кто работает в крупных компаниях с прозрачной отчетностью.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов