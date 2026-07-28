Гражданина Казахстана выдворят из России из-за диагноза ВИЧ

Суд в Амурской области оставил в силе решение о выдворении гражданина Казахстана из России. Поводом стал диагноз ВИЧ, который сделал пребывание иностранца в стране нежелательным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Конфликт начался в сентябре прошлого года. Региональный Роспотребнадзор вынес постановление об ограничении пребывания мужчины на территории РФ. Ведомство опиралось на медицинское заключение: согласно федеральному закону, ВИЧ-инфекция у иностранного гражданина расценивается как угроза здоровью населения.

Мужчина попытался оспорить решение в Благовещенском горсуде. В качестве главных аргументов он привел факт регистрации брака с гражданкой России и участие в государственной программе по добровольному переселению соотечественников. Также истец заявил, что стоит на медицинском учете, проходит терапию и не представляет опасности для окружающих.

Суд отклонил эти доводы из-за хронологии событий. Решение Роспотребнадзора датировано 26 сентября, а брак был зарегистрирован позже — 4 октября. Юристы подчеркнули: норма, которая защищает от выдвoрения ВИЧ-инфицированных иностранцев с семьей в России, не работает задним числом.

Попытка сослаться на программу переселения также провалилась. Правила программы четко определяют: статус участника аннулируется, если человек не предоставил справки об отсутствии опасных инфекционных заболеваний.

Мужчина подал апелляцию, но областной суд подтвердил законность выдворения и оставил решение без изменений.