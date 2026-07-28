Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области

Предприниматели Смоленской области могут арендовать муниципальные помещения и здания по символической цене — 1 рубль в месяц. Льготные условия ввели по поручению губернатора Василия Анохина, решение затронуло все районы региона.
Мера поможет малому и среднему бизнесу снизить постоянные расходы на содержание офисов или цехов. Ставка в один рубль делает аренду муниципальных площадей фактически бесплатной по сравнению с рыночными расценками.
Льгота распространяется как на коммерческие площади, так и на административные помещения. Чтобы получить такое право, бизнесмену нужно подать заявление в местную администрацию по месту нахождения объекта.
|Условие
|Параметр
|Стоимость аренды
|1 рубль в месяц
|География действия
|Все районы Смоленской области
|Тип помещений
|Коммерческие и административные
Помимо льготной аренды, в регионе работают программы по предоставлению субсидий и налоговых послаблений для бизнеса.
"Такая мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности", — сообщили в правительстве региона.
Для обычного владельца мастерской или небольшого магазина в районном центре это означает возможность переехать в более подходящее помещение или запустить новое направление, не опасаясь высоких платежей за квадратный метр.
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