Аренда офисов за один рубль в месяц станет доступна бизнесу в Смоленской области

Предприниматели Смоленской области могут арендовать муниципальные помещения и здания по символической цене — 1 рубль в месяц. Льготные условия ввели по поручению губернатора Василия Анохина, решение затронуло все районы региона.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Мера поможет малому и среднему бизнесу снизить постоянные расходы на содержание офисов или цехов. Ставка в один рубль делает аренду муниципальных площадей фактически бесплатной по сравнению с рыночными расценками.

Льгота распространяется как на коммерческие площади, так и на административные помещения. Чтобы получить такое право, бизнесмену нужно подать заявление в местную администрацию по месту нахождения объекта.



Условие Параметр Стоимость аренды 1 рубль в месяц География действия Все районы Смоленской области Тип помещений Коммерческие и административные

Помимо льготной аренды, в регионе работают программы по предоставлению субсидий и налоговых послаблений для бизнеса.

"Такая мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности", — сообщили в правительстве региона.

Для обычного владельца мастерской или небольшого магазина в районном центре это означает возможность переехать в более подходящее помещение или запустить новое направление, не опасаясь высоких платежей за квадратный метр.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов