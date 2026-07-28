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В Саратовской области восстанавливают спортивные площадки при школах и садах

Россия » Поволжье » Саратов

В 15 районах Саратовской области начали обновлять территории школ и детских садов. Депутатский проект охватил 45 опорных сел, где сейчас ремонтируют дворы, восстанавливают стадионы, спортивные площадки и заменяют ограждения образовательных учреждений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Викторович Володин
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вячеслав Викторович Володин

География проекта

На текущем этапе работы ведутся в Саратове, Энгельсе, Балаково и ряде муниципальных районов. Список территорий включает:

  • Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Александрово-Гайский;
  • Турковский, Романовский, Петровский, Татищевский;
  • Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский;
  • Хвалынский, Балаковский районы и поселок Светлый.

Расширение списка районов

Вячеслав Володин поручил Антонине Галяшкиной, Николаю Панкову и Александру Янкловичу подготовить паспорта объектов для включения в программу дополнительных территорий. Речь идет о девяти районах вместе с опорными селами, которые требуют ремонта дворов.

Районы на рассмотрение Статус
Духовницкий, Пугачевский, Дергачевский, Новоузенский, Питерский, Самойловский, Балашовский, Аркадакский и Ртищевский Подготовка паспортов объектов

"Это перечень райцентров и сел наиболее удаленных. Постараемся найти решение", — отметил Вячеслав Володин.

Привлечение отдаленных территорий позволит выровнять уровень инфраструктуры образовательных учреждений в регионе, независимо от их удаленности от областного центра.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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