В Саратовской области восстанавливают спортивные площадки при школах и садах

В 15 районах Саратовской области начали обновлять территории школ и детских садов. Депутатский проект охватил 45 опорных сел, где сейчас ремонтируют дворы, восстанавливают стадионы, спортивные площадки и заменяют ограждения образовательных учреждений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На текущем этапе работы ведутся в Саратове, Энгельсе, Балаково и ряде муниципальных районов. Список территорий включает:
Вячеслав Володин поручил Антонине Галяшкиной, Николаю Панкову и Александру Янкловичу подготовить паспорта объектов для включения в программу дополнительных территорий. Речь идет о девяти районах вместе с опорными селами, которые требуют ремонта дворов.
|Районы на рассмотрение
|Статус
|Духовницкий, Пугачевский, Дергачевский, Новоузенский, Питерский, Самойловский, Балашовский, Аркадакский и Ртищевский
|Подготовка паспортов объектов
"Это перечень райцентров и сел наиболее удаленных. Постараемся найти решение", — отметил Вячеслав Володин.
Привлечение отдаленных территорий позволит выровнять уровень инфраструктуры образовательных учреждений в регионе, независимо от их удаленности от областного центра.
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