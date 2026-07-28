Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати

Студентка инженерно-технологического института Хакасского государственного университета Татьяна Опарина выиграла грант в 1 миллион рублей на создание сценических костюмов с элементами 3D-печати. Проект получил поддержку в рамках всероссийского конкурса "Студенческий стартап".

Фото: Wikimedia Commons by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 3D-принтер

Технология объединяет обычную ткань и детали, напечатанные на 3D-принтере. Это позволяет создавать сложные объемы и геометрические формы, которые невозможно сшить традиционным способом. По словам Татьяны Опариной, в легкой промышленности такие методы применяют редко, поэтому разработка будет востребована в театрах, танцевальных коллективах и на тематических мероприятиях.

Помимо визуального эффекта, метод сокращает количество производственных отходов по сравнению с традиционным раскроем материалов.

"Такие разработки превращают костюм из обычной одежды в высокотехнологичный арт-объект", — отметила научный руководитель проекта, доцент кафедры цифровых технологий и дизайна ХГУ Анастасия Белоусова.

Планы по реализации

Итоговой целью проекта станет запуск собственного производства сценической одежды. На грантовые средства Татьяна Опарина закупит сырье и создаст первую коллекцию из пяти моделей с объемными деталями. После этого авторы планируют зарегистрировать промышленный образец, чтобы защитить интеллектуальную собственность.

Показатель Значение Сумма гранта 1 000 000 рублей Количество моделей в первой коллекции 5 изделий Основная технология Аддитивные технологии (3D-печать) + текстиль