Студентка из Хакасии создаст сценические костюмы с помощью 3D-печати

Студентка инженерно-технологического института Хакасского государственного университета Татьяна Опарина выиграла грант в 1 миллион рублей на создание сценических костюмов с элементами 3D-печати. Проект получил поддержку в рамках всероссийского конкурса "Студенческий стартап".
Технология объединяет обычную ткань и детали, напечатанные на 3D-принтере. Это позволяет создавать сложные объемы и геометрические формы, которые невозможно сшить традиционным способом. По словам Татьяны Опариной, в легкой промышленности такие методы применяют редко, поэтому разработка будет востребована в театрах, танцевальных коллективах и на тематических мероприятиях.
Помимо визуального эффекта, метод сокращает количество производственных отходов по сравнению с традиционным раскроем материалов.
"Такие разработки превращают костюм из обычной одежды в высокотехнологичный арт-объект", — отметила научный руководитель проекта, доцент кафедры цифровых технологий и дизайна ХГУ Анастасия Белоусова.
Итоговой целью проекта станет запуск собственного производства сценической одежды. На грантовые средства Татьяна Опарина закупит сырье и создаст первую коллекцию из пяти моделей с объемными деталями. После этого авторы планируют зарегистрировать промышленный образец, чтобы защитить интеллектуальную собственность.
|Показатель
|Значение
|Сумма гранта
|1 000 000 рублей
|Количество моделей в первой коллекции
|5 изделий
|Основная технология
|Аддитивные технологии (3D-печать) + текстиль
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