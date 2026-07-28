В Ижевске построят Центр развития баскетбола на набережной городского пруда

В Ижевске в августе 2026 года начнут строить Центр развития баскетбола. Спортивный комплекс расположится на набережной городского пруда. Проект реализует Российская федерация баскетбола вместе с правительством Удмуртии и АО "ИЭМЗ "Купол" при поддержке Минспорта России.

Фото: unsplash.com by Albert Stoynov is licensed under Free to use under the Unsplash License Баскетбол

Инфраструктура комплекса

Общая площадь нового объекта превысит 20 тысяч квадратных метров. Строительство ведется по федеральной целевой программе "Спорт — норма жизни".

Элемент центра Характеристики Основная арена 1800 мест Гостиница 40 мест Подземный паркинг 70 машиномест Дополнительные зоны Две тренировочные площадки, центр восстановления спортсменов

Функции и назначение центра

Комплекс станет базой для баскетбольного клуба "Купол-Родники". Кроме того, здесь разместят центр подготовки сборных команд и подразделение по развитию интерактивного, адаптивного и фиджитал-баскетбола. Площадка примет турниры разного уровня.

Разрешение на строительство уже выдано. Рабочие выйдут на площадку 5 августа 2026 года. Сдать объект в эксплуатацию планируют к сентябрю 2029 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов