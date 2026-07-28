В Ижевске построят Центр развития баскетбола на набережной городского пруда

В Ижевске в августе 2026 года начнут строить Центр развития баскетбола. Спортивный комплекс расположится на набережной городского пруда. Проект реализует Российская федерация баскетбола вместе с правительством Удмуртии и АО "ИЭМЗ "Купол" при поддержке Минспорта России.
Общая площадь нового объекта превысит 20 тысяч квадратных метров. Строительство ведется по федеральной целевой программе "Спорт — норма жизни".
|Элемент центра
|Характеристики
|Основная арена
|1800 мест
|Гостиница
|40 мест
|Подземный паркинг
|70 машиномест
|Дополнительные зоны
|Две тренировочные площадки, центр восстановления спортсменов
Комплекс станет базой для баскетбольного клуба "Купол-Родники". Кроме того, здесь разместят центр подготовки сборных команд и подразделение по развитию интерактивного, адаптивного и фиджитал-баскетбола. Площадка примет турниры разного уровня.
Разрешение на строительство уже выдано. Рабочие выйдут на площадку 5 августа 2026 года. Сдать объект в эксплуатацию планируют к сентябрю 2029 года.
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